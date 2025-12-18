Congo-Kinshasa: Près de 300 000 Congolais partis d'Uvira vivent dans la précarité à Gatumba

Le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires d'Uvira, de Fizi et de Mwenga-Itombwe demande au Gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires d'assister les réfugiés d'Uvira en difficulté à Gatumba, au Burundi voisin.

Réagissant mercredi 17 décembre sur Radio Okapi, le responsable de cette structure citoyenne, Ahadi Byamasu, a indiqué que ces personnes, installées dans les sites de Gatumba Barrière ainsi que dans les camps de transit de Cibitoke, Gisenyi et Kaburandwa, vivent dans des conditions déplorables.

Il a révélé que ces déplacés manquent de toilettes, n'ont pas accès aux soins de santé et ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire organisée.

« Toutes les populations et les entités sont dispersées dans le pays voisin, le Burundi. Certains se trouvent dans la commune de Gatumba et passent la nuit à la belle étoile, dans un stade, sans moyens ni assistance. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux autorités d'apporter leur aide à ces personnes. Nous avons constaté l'insuffisance des hébergements, l'accès limité aux soins de santé et l'absence d'une assistance humanitaire », a déclaré Ahadi Byamasu.

Il a en outre sollicité l'ouverture de la frontière Gatumba-Kanvivira afin de faciliter le retour des déplacés qui souhaitent regagner leurs milieux de vie. Ces déplacés avaient fui l'avancée des rebelles de l'AFC/M23 vers la ville d'Uvira.