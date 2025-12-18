Congo-Kinshasa: Près de 300 000 Congolais partis d'Uvira vivent dans la précarité à Gatumba

18 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le comité exécutif pour la paix et la cohabitation communautaire dans les territoires d'Uvira, de Fizi et de Mwenga-Itombwe demande au Gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires d'assister les réfugiés d'Uvira en difficulté à Gatumba, au Burundi voisin.

Réagissant mercredi 17 décembre sur Radio Okapi, le responsable de cette structure citoyenne, Ahadi Byamasu, a indiqué que ces personnes, installées dans les sites de Gatumba Barrière ainsi que dans les camps de transit de Cibitoke, Gisenyi et Kaburandwa, vivent dans des conditions déplorables.

Il a révélé que ces déplacés manquent de toilettes, n'ont pas accès aux soins de santé et ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire organisée.

« Toutes les populations et les entités sont dispersées dans le pays voisin, le Burundi. Certains se trouvent dans la commune de Gatumba et passent la nuit à la belle étoile, dans un stade, sans moyens ni assistance. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux autorités d'apporter leur aide à ces personnes. Nous avons constaté l'insuffisance des hébergements, l'accès limité aux soins de santé et l'absence d'une assistance humanitaire », a déclaré Ahadi Byamasu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a en outre sollicité l'ouverture de la frontière Gatumba-Kanvivira afin de faciliter le retour des déplacés qui souhaitent regagner leurs milieux de vie. Ces déplacés avaient fui l'avancée des rebelles de l'AFC/M23 vers la ville d'Uvira.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.