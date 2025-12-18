Congo-Kinshasa: Mouvement de troupes de l'AFC/M23 à Uvira - Patrick Muyaya émet des réserves sur un retrait unilatéral des rebelles

18 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, a appelé à la vigilance mercredi 17 décembre, exprimant des réserves quant aux déplacements qu'effectueraient des troupes de la rébellion M23/AFC à partir d'Uvira, selon plusieurs sources.

Sur son compte X, le ministre s'interroge : « Quel crédit accorder à cette manœuvre unilatérale du M23 ? »

Il affirme en revanche : « Nous attendons le retrait effectif des troupes rwandaises de toutes les parties occupées de notre territoire ».

Plusieurs sources indiquaient mercredi soir que des troupes de la rébellion, accompagnées de leur matériel, seraient en train de se diriger vers la périphérie de la ville d'Uvira. L'AFC/M23 avait annoncé lundi son intention de se retirer d'Uvira, à la demande de la médiation américaine. Les rebelles occupent cette ville depuis le 10 décembre.

