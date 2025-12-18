Congo-Kinshasa: Ituri - Le chef de Bajere appelle la population à se désolidariser de la milice CRP

18 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Dheda Kondo, chef de la chefferie de Bajere dans le territoire de Djugu (Ituri), appelle la population de Bule et des villages environnants à se désolidariser des jeunes de son entité qui ont pris les armes contre la République.

Dheda Kondo l'a déclaré mercredi 17 décembre à Djaiba, une semaine après des combats entre les rebelles de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga et les FARDC à Bule.

Ces affrontements avaient occasionné le déplacement de milliers de personnes vers des villages jugés sécurisés. Cette autorité coutumière appelle ses administrés à la culture de la paix et plaide pour la réconciliation entre les communautés locales en vue du développement de leur entité.

