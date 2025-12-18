Congo-Kinshasa: Ituri - Le chef de Bajere appelle la population à se désolidariser de la milice CRP

Dheda Kondo, chef de la chefferie de Bajere dans le territoire de Djugu (Ituri), appelle la population de Bule et des villages environnants à se désolidariser des jeunes de son entité qui ont pris les armes contre la République.

Dheda Kondo l'a déclaré mercredi 17 décembre à Djaiba, une semaine après des combats entre les rebelles de la Convention pour la révolution populaire (CRP) de Thomas Lubanga et les FARDC à Bule.

Ces affrontements avaient occasionné le déplacement de milliers de personnes vers des villages jugés sécurisés. Cette autorité coutumière appelle ses administrés à la culture de la paix et plaide pour la réconciliation entre les communautés locales en vue du développement de leur entité.