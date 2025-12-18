Congo-Kinshasa: Uvira - Incertitudes autour du retrait annoncé de l'AFC-M23

Le retrait annoncé de l'AFC-M23 de la ville d'Uvira reste encore incertain ce jeudi matin 18 décembre. Alors que le mouvement rebelle a affirmé débuter le processus de retrait de ses troupes du chef-lieu provisoire de la province Sud-Kivu, certaines sources confirment cette opération, d'autres doutent de sa réalité.

Ce jeudi matin, la ville d'Uvira s'est réveillée dans le calme, selon des sources locales. La population poursuit ses activités habituelles, malgré les rumeurs persistantes autour du départ des rebelles.

Des signes de départ vers Kamanyola

Depuis mercredi soir, plusieurs témoins affirment que des combattants de l'AFC/M23 quittent la ville avec leurs effets militaires, en direction du nord vers Kamanyola, leur position initiale. Un notable d'Uvira indique que certaines maisons occupées par les rebelles, notamment au quartier Nyamianda, ont déjà été libérées. D'autres témoins signalent une présence des combattants en position de départ vers la plaine de la Ruzizi.

Cependant, tous les éléments ne sont pas encore sortis. Certains sont visibles sur la route menant vers le Burundi, tandis que d'autres, identifiés comme des policiers du M23, circulent encore dans la ville. Une partie de la population considère ce retrait comme un trompe-l'oeil.

Affrontements à Fizi

Parallèlement, des affrontements ont opposé mercredi les rebelles de l'AFC/M23 aux FARDC dans plusieurs villages du territoire de Fizi, à moins de 30 km au sud d'Uvira. L'administrateur du territoire, Samy Kalonji Badibanga, a confirmé ces combats ce jeudi matin. Ils se sont déroulés autour des villages de Kazimia, Some et Sebele, entraînant un déplacement massif de la population, en majorité des femmes et des enfants.