Congo-Kinshasa: Rôle des anciens diplômés dans le rayonnement des établissements de formation

Les anciens élèves, les diplômés ou les alumni sont un atout majeur pour tout établissement d'enseignement. Avec le temps, certains se distinguent dans la société et occupent des postes influents dans divers secteurs professionnels.

Grâce à leur engagement au travers des associations et réseaux, ils peuvent apporter de nombreux avantages aux institutions de formation et aux générations futures d'élèves. C'est le cas par exemple de l'Association des Anciens Elèves des Ecoles des Frères, ASSANEF qui a totalisé 96 ans d'existence.

Parmi ses membres, des grandes personnalités comme les présidents Joseph Kasa-Vubu et Joseph -Désiré Mobutu. Que peut être l'apport des anciens élèves ou diplômés dans le rayonnement de leurs établissements de formation ?