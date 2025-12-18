Congo-Kinshasa: Rôle des anciens diplômés dans le rayonnement des établissements de formation

18 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les anciens élèves, les diplômés ou les alumni sont un atout majeur pour tout établissement d'enseignement. Avec le temps, certains se distinguent dans la société et occupent des postes influents dans divers secteurs professionnels.

Grâce à leur engagement au travers des associations et réseaux, ils peuvent apporter de nombreux avantages aux institutions de formation et aux générations futures d'élèves. C'est le cas par exemple de l'Association des Anciens Elèves des Ecoles des Frères, ASSANEF qui a totalisé 96 ans d'existence.

Parmi ses membres, des grandes personnalités comme les présidents Joseph Kasa-Vubu et Joseph -Désiré Mobutu. Que peut être l'apport des anciens élèves ou diplômés dans le rayonnement de leurs établissements de formation ?

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.