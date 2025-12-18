Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - L'Assemblée provinciale reçoit un appui matériel de la MONUSCO pour renforcer son fonctionnement

communiqué de presse

L'Assemblée provinciale du Nord-Kivu a bénéficié d'un don de matériel informatique et de fournitures de bureau de la part de la MONUSCO. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet à impact rapide (QIP) mis en oeuvre par la Section des affaires politiques de la Mission, en partenariat avec le Collectif des associations féminines pour le développement (CAFED).

Des équipements pour le fonctionnement de l'Assemblée provinciale

Le lot remis le 17 décembre 2025 comprend une vingtaine d'ordinateurs portables, des imprimantes, des serveurs, des tables de conférence, des chaises, des armoires ainsi que divers accessoires nécessaires au fonctionnement de l'institution. Cet équipement vise à renforcer la capacité opérationnelle de l'Assemblée provinciale, contrainte de se relocaliser de Goma à Beni à la suite de la prise de Goma par l'AFC/M23 en janvier 2025. Depuis son installation à Beni, l'institution faisait face à d'importantes contraintes financières affectant son efficacité.

Promouvoir l'inclusion et la participation des femmes

« Nous sommes tellement satisfaits de ce projet et nous souhaitons que l'Assemblée en fasse bon usage au profit de la population. Nous remercions la MONUSCO pour le renforcement de la participation des femmes dans la vie sociale et politique de notre province », a indiqué Sandra Kang, membre du Collectif des associations féminines pour le développement (CAFED).

Un soutien salué par les autorités provinciales

« Ce geste arrive à un moment particulièrement difficile de notre histoire institutionnelle. Au nom de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu, je renouvelle nos sincères remerciements à la MONUSCO », a affirmé Robert Seninga, président de l'Assemblée provinciale.

Abdourahmane Ganda, chef du sous-bureau de la MONUSCO à Beni, a pour sa part expliqué que la Mission accompagnait les efforts du gouvernement dans la recherche de la paix et la stabilisation du pays, en particulier dans le contexte actuel, et soutenait la population du Nord-Kivu.

Une contribution concrète aux activités de l'institution

D'un montant de 50 000 dollars américains, ce projet constitue une contribution concrète au fonctionnement de l'Assemblée provinciale. La cérémonie de remise s'est déroulée à Beni en présence de plusieurs autorités civiles et militaires, ainsi que des députés provinciaux.