Sénégal: Ourossogui - Des élèves membres de clubs EVF sensibilisés sur les conséquences des MGF

Ourossogui — Les élèves et professeurs membres des clubs d'Education à la vie familiale (EVF) des collèges de Thiambé, Thiancone Boguel et Sinthiou Mogo, situés dans les communes de Ogo et Nabadji Civol, ont été sensibilisés jeudi sur les conséquences des mutilations génitales féminines (MGF) et des mariages précoces.

"Nous avons porté notre choix sur des clubs EVF qui sont dynamiques et fonctionnels, à travers les activités qu'ils mènent. Ce qui nous a amené à choisir les collèges d'enseignement moyen (CEM) de Thiambé, Sinthiou Mogo et Thiancone Bogel, dans le département de Matam, pour les sensibiliser sur les conséquences des MGF", a indiqué Abdoulaye Bâ, coordonnateur régional du Groupe pour l'étude et l'enseignement de la population (GEEP).

Intervenant à l'ouverture d'un atelier de sensibilisation sur les conséquences des MGF, il a expliqué que cette initiative vise à permettre aux participants de mieux comprendre les conséquences sanitaires et psycho-sociales de l'excision.

Selon lui, les participants seront également outillés sur la loi interdisant la pratique des MGF et les mariages d'enfants, en se basant sur le Code de la famille qui fixe l'âge du mariage à 16 ans pour les filles et 18 pour les garçons.

Abdoulaye Bâ, par ailleurs principal au CEM de Thilogne, estime qu'à la sortie de cette activité, les élèves vont pouvoir tenir en compte cette thématique dans les activités qu'ils organisent dans le cadre de leurs programmes.