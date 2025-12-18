Sénégal: SENUM SA promet d'oeuvrer davantage pour l'inclusion des personnes handicapées

Dakar — Sénégal numérique SA (SENUM SA), par la voix de son directeur général, a pris jeudi l'engagement d'oeuvrer davantage pour l'inclusion des personnes handicapées et la valorisation de leurs compétences, en vue de mieux lutter contre les inégalités sociales.

"Les personnes handicapées ne sont pas des personnes d'une couche sociale à part, elles ont également des droits comme des devoirs et nous devons faire en sorte qu'elles soient pleinement intégrées dans la structure professionnelle de nos sociétés", a déclaré Isidore Diouf.

Il présidait une cérémonie marquant la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées par SENUM SA, en décalage de deux semaines avec la date officielle, la manifestation étant commémorée traditionnellement le 3 décembre.

La Journée internationale des personnes handicapées est inscrite à l'agenda de Sénégal numérique "parce que nous considérons que c'est une journée très importante qui célèbre l'insertion sociale des personnes handicapées dans le tissu économique, et c'est bien de se rappeler à chaque fois que nous devons faire preuve d'égalité sociale dans notre pays".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il considère que c'est aussi "une occasion" de faire passer certains messages liés à la détermination de la direction à améliorer les efforts faits dans le sens de l'intégration des personnes handicapées.

"En 2025, j'avais pris des engagements en termes de hausse des niveaux de salaire mais également d'augmentation de la qualité de vie, et sous ces aspects-là, on a fait beaucoup d'amélioration même s'il reste encore des choses à faire", a relevé Isidore Diouf.

Il a par ailleurs annoncé que précisé que SENUM SA compte impulser une nouvelle dynamique en 2026 en matière d'intégration des personnes handicapées.

"Nous envisageons la construction d'un très grand centre de traitement des déchets électroniques pour intégrer davantage de personnes en situation de handicap dans le circuit professionnel", a-t-il dit.

Il a également évoqué, dans la même perspective, la réactivation des salles multimédia de Sénégal numérique.

"Nous avons un réseau de 200 salles multimédia à travers tout le pays que nous voulons réactiver, pour donner corps à cette volonté d'inclusion et corriger les inégalités", a précisé Isidore Diouf.

"Inclusion et insertion professionnelle des personnes en situation de handicap : le modèle SENUM SA" est le thème choisi cette année par la société pour cette commémoration.

Le chef des opérations au niveau du centre de traitement de déchets d'équipements électroniques de SENUM SA, Abdou Soumaré, a souligné que l'existence d'un tel centre employant des ingénieurs et des techniciens supérieurs en informatique en situation de handicap constitue "une première et un grand acquis" pour la société.

M. Soumaré, représentant les personnes vivant avec un handicap au sein de l'entreprise, il a évoqué, à ce sujet, "un message d'espoir" devant servir "servir d'exemple" à d'autres entreprises.

"Cela montre que les personnes vivant avec un handicap peuvent suivre une formation sans crainte et espérer avoir accès à un emploi décent sans avoir à mendier", a affirmé M. Soumaré.

Il a assuré que l'intégration des personnes vivant avec un handicap au sein de SENUM SA "est une réussite".