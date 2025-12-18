Sénégal: Le pays s'illustre par une 'progression rapide' de la disponibilité des statistiques genre (Rapport)

Dakar — Le Sénégal s'illustre par une "progression remarquable" de la disponibilité de ses données en matière de politique de genre, passant de 37 % en 2019 à 64 % en 2024, relève un rapport produit par ONU Femmes à travers son programme "Women Count".

Intitulé "Gender Snapshot" (Panoroma sur le genre en Afrique de l'Ouest et du Centre), le rapport préconise "un meilleur investissement dans les statistiques de genre", en vue d'améliorer la production et la disponibilité de données "fiables, régulières, mais aussi comparables".

"Le Sénégal a en moyenne bien plus d'indicateurs sur le genre que la plupart des autres pays", a salué la responsable de l'Unité de statistiques de genre au Bureau régional d'ONU Femmes à Dakar, Michele Serousi.

Interrogée en marge du lancement du rapport à Dakar, elle a souligné que le Sénégal "est un bon exemple en Afrique de l'Ouest en matière de données désagrégées genre".

Aussi a-t-elle annoncé le lancement du "panorama genre du Sénégal", en février ou mars 2026.

Selon Michele Seroussi, "c'est le même rapport que celui que nous venons de faire au niveau régional, en fait il est finalisé, il reste juste la mise en forme".

La finalisation de ce rapport spécifique au Sénégal promet de fournir au gouvernement un outil stratégique encore plus détaillé pour affiner les politiques en faveur des femmes et assurer que chaque citoyenne soit enfin comptée dans le développement du pays.

"Nous allons donc avoir un document avec une situation bien détaillée sur les indicateurs de genre du Sénégal, qui peut être un outil extrêmement précieux pour le gouvernement, afin d'affiner les stratégies en faveur des femmes", a-t-elle expliqué.

Outre le Sénégal, qui se distingue par la disponibilité des données genre, le Cap-Vert s'impose comme le seul pays ayant atteint les cibles de réduction de la mortalité maternelle, tandis que le Burundi se distingue par l'accès au foncier pour plus de la moitié de ses citoyennes, selon ce rapport portant sur l'Afrique de l'Ouest et du centre.

Ces avancées démontrent que l'investissement dans les systèmes statistiques nationaux et la régularité des enquêtes permettent des progrès rapides et tangibles, relèvent les auteurs du "Gender Snapshot", disponible seulement en anglais pour le moment.

Loin d'être un simple outil de classement, Il se veut une boussole pouvant permettre à chaque État afin d'identifier les lacunes spécifiques à sa stratégie visant l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), selon Khadija Bâ, spécialiste en gestion de programme au sein du bureau d'ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Ce rapport produit par le programme "Women Count" permet d'avoir "une idée des progrès mais aussi des lacunes auxquelles sont confrontées les pays en matière de données sur la situation des filles et des femmes en Afrique de l'Ouest et du Centre", a-t-elle expliqué lors de la présentation du rapport.

Pour ONU Femmes, "plus que des chiffres, les données [compilées dans ce rapport] rendent visibles la situation des filles et des femmes".