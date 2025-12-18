Sénégal: Saint-Louis - Un animateur culturel prône le retour aux valeurs familiales

18 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'artiste et animateur culturel saint-louisien Ada Coly prône le retour aux valeurs familiales, dans un contexte marqué par l'intrusion des téléphones portables dans le quotidien, se traduisant quelquefois par un usage problématique des réseaux sociaux de la part des adolescents.

"On voit de plus en plus que nous commençons à perdre nos valeurs. Dans nos maisons, on voit que les enfants sont très accros au téléphone portable. Presque tous les enfants maintenant ont des téléphones portables et ils se connectent jusqu'à parfois presque tard dans la nuit", a-t-il fait remarquer.

L'artiste s'entretenait avec des journalistes, mercredi, en marge d'un spectacle qu'il a donné à l'Institut français de Saint-Louis, sur le thème "Xalé mooy Ëllëg" (Les enfants sont notre avenir, en wolof).

Un thème qui "touche presque toutes les familles, c'est-à-dire un appel à un retour aux valeurs", a relevé l'artiste, soulignant que s'il est difficile d'interdire aux enfants l'usage du téléphone portable, il est nécessaire de s'assurer qu'il utilise cet outil à bon escient.

Fatoumata Sané, enseignante et actrice de développement, a salué la tenue de ce spectacle auquel ont pris part de nombreux enfants et qui constitue à ses yeux "un investissement" pour l'avenir.

Elle a par ailleurs souligné que tous les acteurs politiques et économiques doivent accompagner ces genres d'activités.

