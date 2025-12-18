Congo-Brazzaville: RSE - Helios Towers lance un portail digital pour l'inclusion des personnes handicapées

Helios Towers a officiellement lancé le 12 décembre le premier portail digital dédié aux personnes vivant avec un handicap (PVH) en République du Congo. Cet outil innovant, dont la mise en service est prévue pour janvier 2026, marque une étape décisive vers une véritable inclusion numérique et économique.

La cérémonie de lancement présidée par Maixent Bekangba, directeur général de Helios Towers Congo, en présence de Fritz Dzelko, directeur régional exécutif du groupe, a réuni les autorités gouvernementales, les représentants des organisations nationales et internationales, ainsi que des chefs d'entreprise. L'événement témoigne de l'engagement collectif en faveur de l'inclusion numérique et de la responsabilité sociétale.

Le portail UNHACO, réalisé en partenariat avec Airtel Congo, permet à ces personnes handicapées de s'inscrire, de présenter leurs compétences et d'accéder à des offres d'emploi adaptées, tandis que les entreprises congolaises peuvent recruter des talents souvent exclus des circuits traditionnels. Conçu pour être intuitif et sécurisé, il permet d'obtenir l'information recherchée en seulement en trois clics.

« La digitalisation doit permettre l'inclusion, sans écarter personne. La technologie doit unir, pas exclure », a insisté Catherine Nianga, directrice des ressources Humaines de Helios Towers Congo et responsable du projet.

Elle a souligné que ce portail représente « un outil moderne et essentiel pour promouvoir l'inclusion, qui est une nécessité sociale et économique, et non simplement un acte de charité ».

Maixent Bekangba, DG de Helios Towers Congo, a renforcé ce message en affirmant que « le progrès n'a de sens que lorsqu'il bénéficie à tous, sans exception ». Il a rappelé que cette initiative constitue « une plateforme innovante qui ouvre l'accès à des offres d'emploi, à des ressources de formation, à des services d'accompagnement, mais aussi à un réseau d'acteurs engagés pour l'inclusion ».

Fritz Dzelko a pour sa part mis l'accent sur la portée stratégique du projet : « Une société inclusive est plus forte et un marché du travail ouvert à tous devient plus compétitif et innovant ». Il a souligné que cette initiative dépasse les frontières nationales et pourrait servir de modèle pour toute la sous-région.

Un engagement aligné avec la vision gouvernementale

Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, le président Denis Sassou N'Guesso, notamment avec la promulgation de la loi n° 18 du 25 juillet 2025 portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec un handicap en République du Congo.

Helios Towers a également réaménagé les locaux de l'UNHACO et fourni des ordinateurs adaptés pour renforcer les compétences numériques de ses membres, démontrant ainsi un engagement concret au-delà de la simple digitalisation.

Le portail repose sur la mobilisation collective de tous les acteurs : ministères, entreprises, organisations et partenaires techniques. Une approche collaborative qui renforce la portée et la durabilité du projet, en faisant une véritable initiative de transformation sociale et numérique pour la République du Congo.

Le groupe Helios Towers est spécialisée dans la conception, la gestion et la maintenance d'infrastructures de télécommunication en Afrique et au Moyen-Orient. Le groupe, introduit en bourse en 2019, est présent dans neuf pays et accompagne les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès à Internet dans le déploiement de leurs services.