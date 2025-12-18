Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le CNRKL installe son nouveau bureau local

Le Conseil national des ressortissants de Kimongo et Londelakayes (CNRKL) a organisé, dimanche 14 décembre à Pointe-Noire, son assemblée générale élective du bureau local, sous le patronage du Dr Julien Ignace Matété Mounoi, président national de la plateforme.

Tenue dans la salle de mariage de l'arrondissement Tié-Tié, cette rencontre a rassemblé les ressortissants de Kimongo et de Londelakayes venus accueillir, "avec espoir et confiance", le Dr Julien Ignace Matété Mounoi, haut représentant et figure centrale du CNRKL. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de restructuration des organes de base engagée par le conseil.

Au terme des travaux, Raymond Mboumba Mananga a été élu et installé président de l'antenne CNRKL de Pointe-Noire. Dans son intervention, Julien Ignace Matété Mounoi a insisté sur la portée stratégique de cette restructuration "visant à renforcer la cohésion, l'unité et la participation active des ressortissants au développement communautaire".

L'assemblée s'est achevée par un moment de recueillement en hommage aux membres disparus, témoignant de la volonté du CNRKL, sous l'impulsion de Julien Ignace Matété Mounoi, de bâtir son avenir "dans le respect de sa mémoire collective".