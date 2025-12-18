Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le CNRKL installe son nouveau bureau local

18 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le Conseil national des ressortissants de Kimongo et Londelakayes (CNRKL) a organisé, dimanche 14 décembre à Pointe-Noire, son assemblée générale élective du bureau local, sous le patronage du Dr Julien Ignace Matété Mounoi, président national de la plateforme.

Tenue dans la salle de mariage de l'arrondissement Tié-Tié, cette rencontre a rassemblé les ressortissants de Kimongo et de Londelakayes venus accueillir, "avec espoir et confiance", le Dr Julien Ignace Matété Mounoi, haut représentant et figure centrale du CNRKL. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de restructuration des organes de base engagée par le conseil.

Au terme des travaux, Raymond Mboumba Mananga a été élu et installé président de l'antenne CNRKL de Pointe-Noire. Dans son intervention, Julien Ignace Matété Mounoi a insisté sur la portée stratégique de cette restructuration "visant à renforcer la cohésion, l'unité et la participation active des ressortissants au développement communautaire".

L'assemblée s'est achevée par un moment de recueillement en hommage aux membres disparus, témoignant de la volonté du CNRKL, sous l'impulsion de Julien Ignace Matété Mounoi, de bâtir son avenir "dans le respect de sa mémoire collective".

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.