Madagascar: Concertation nationale - Un comité de coordination à mettre en place

La concertation nationale reste en phase préparatoire, en attendant la mise en place d'un comité de coordination. En parallèle, les consultations régionales et sectorielles se poursuivent.

La concertation nationale en est encore à sa phase préparatoire. Une semaine après son lancement officiel, les contours opérationnels du processus restent à préciser. Contactée, une source au sein du Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) indique qu'un comité de coordination devrait être mis en place dans les prochains jours afin d'en assurer le pilotage.

Selon cette source, le comité de coordination sera composé de représentants de la Présidence de la Refondation de la République, de la Primature, du ministère d'État auprès de la Présidence chargé de la Refondation, ainsi que du FFKM. Cette instance aura notamment pour mission de définir le calendrier de la concertation nationale et de déterminer les prochaines étapes à suivre.

« Ce sera au comité de préciser le calendrier ainsi que les étapes à venir dans le cadre de la concertation nationale. Nous attendons la mise en place effective de ce comité », précise notre interlocuteur.

Des consultations en parallèle

En attendant la formalisation de cette structure, le ministère en charge de la Refondation poursuit l'organisation de réunions préliminaires dans plusieurs régions du pays. Des rencontres ont déjà eu lieu, entre autres, dans les régions Diana, Itasy, Anôsy, Atsimo-Andrefana et Boeny. Ces consultations régionales visent à préparer le terrain en associant les forces vives locales au processus.

Elles ont également permis de recueillir les attentes et propositions des participants sur les thématiques jugées prioritaires dans le cadre de la concertation nationale. Les contributions collectées sont destinées à alimenter et affiner les sujets qui seront débattus au niveau national.

Parallèlement à ces consultations initiées par les autorités, plusieurs entités ont déjà conduit leurs propres démarches de concertation. Les associations et organisations chrétiennes ont ainsi tenu une concertation nationale chrétienne. De leur côté, les partis politiques ont organisé récemment des assises afin de formuler leurs positions et revendications en amont du processus national.

Les jeunes de la génération Z souhaitent également faire entendre leur voix. Ils prévoient de recueillir des propositions en lien avec les attentes spécifiques de la jeunesse concernant la refondation et annoncent la tenue de leur propre concertation nationale d'ici la fin de la semaine.

À ce stade, les avis restent partagés quant aux priorités à inscrire à l'ordre du jour de la concertation nationale. Certains acteurs, notamment les partis politiques réunis lors des assises, estiment que le processus devrait d'abord aboutir à la mise en place d'une structure de transition. D'autres considèrent, en revanche, que la concertation devrait surtout se concentrer sur la définition des étapes menant aux élections, le modèle constitutionnel à adopter, ainsi que l'organisation du processus électoral.