Afrique: Coupe d'Afrique des nations 2025 - Tour d'horizon de la 35e édition au Maroc

J-3. Rendez-vous incontournable pour les passionnés du ballon rond du continent africain. Vingt-quatre nations réparties en six groupes de quatre équipes disputeront la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc. Ce pays accueille la CAN pour la deuxième fois après la 16e édition en 1988.

Le format de la compétition est comme suit : les deux équipes les mieux classées de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleures troisièmes, se qualifieront pour les huitièmes de finale à partir desquels l'élimination sera directe. La phase de poules s'étalera du 21 au 31 décembre. Les huitièmes de finale se joueront du 3 au 6 janvier et les quarts de finale auront lieu les vendredi 9 et samedi 10 janvier. Les demi-finales se tiendront en une journée, le mercredi 14 janvier.

Le match pour la troisième place aura lieu le samedi 17 janvier 2026 et la finale le dimanche 18 janvier. Les matchs se dérouleront dans six villes emblématiques du Maroc : Casablanca, Marrakech, Tanger, Rabat, Agadir et Fès. Au total, cinquante-deux matchs seront disputés sur vingt-neuf jours dans six villes marocaines, offrant un spectacle footballistique exceptionnel.

GROUPE A :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maroc (Lions de l'Atlas) : 7 participations en Coupe du monde et classé 4e en 2022. 20 participations à la CAN et vainqueur en 2020. Triple vainqueur du CHAN (2018, 2020, 2024) en 5 participations.

Mali (Aigles) : 14 phases finales de la CAN, finaliste en 1972. Finaliste au CHAN en 2016 et 2020. Quart de finaliste aux JO en 2004.

Zambie (Chipolopolos) : Vainqueur de la CAN en 2012 en 19 participations. Quart de finaliste des JO en 1988.

Comores (Coelacanthes) : 2 qualifications en phase finale de la CAN. Huitième de finaliste en 2021.

GROUPE B :

Égypte (Pharaons) : 4 participations en Coupe du monde, huitième de finaliste en 1934. 27 phases finales de la CAN. Le pays le plus titré avec 7 sacres au compteur (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). 3 qualifications en phase finale de la Coupe du monde (1958, 1964, 2024). Afrique du Sud (Bafana Bafana) : 3 participations en Coupe du monde (1998, 2002, 2010) et 12 phases finales de la CAN. Vainqueur en 1996. Trois qualifications aux JO (2000, 2016, 2021).Angola (Palancas Negras) : Qualifié en Coupe du monde en 2006. Trois fois quart de finaliste à la CAN sur 10 participations (2008, 2010, 2023). Zimbabwe (Warriors) : 5 qualifications en phase finale de la CAN (2004, 2006, 2017, 2019, 2021).

GROUPE C :

Nigeria (Super Eagles) : Trois fois huitième de finaliste en Coupe du monde sur 6 qualifications (1994, 1998, 2014). 3 titres de la CAN (1980, 1994, 2013) sur 21 participations. Légende : Les Super Eagles veulent renouer avec le titre. Tunisie (Aigles de Carthage) : 7 participations en Coupe du monde et 22 à la CAN. Vainqueur en 2004. Ouganda (Cranes) : 8 qualifications à la CAN, finaliste en 1978. Tanzanie (Étoiles du Kilimandjaro) : 3 phases finales de la CAN (1980, 2019, 2023).

GROUPE D :

Sénégal (Lions de la Teranga) : 4 participations en Coupe du monde, quart de finaliste en 2002. 18 phases finales de la CAN, sacré champion en 2021. 3 participations au CHAN, vainqueur en 2022. Légende : Le Sénégal parmi les pays les plus assidus. RD Congo (Léopards) : Participation à la Coupe du monde en 1974. 2 titres de la CAN (1968, 1974) sur 21 qualifications. 2 titres au CHAN (2009, 2016) sur 6 participations. Bénin (Guépards) : 5 phases finales de la CAN, quart de finaliste en 2019. Botswana (Zèbres) : Participation à la CAN en 2012.

GROUPE E :

Algérie (Fennecs) : 4 qualifications en Coupe du monde, huitième de finaliste en 2014. Double vainqueur de la CAN (1990, 2019) sur 20 qualifications. 3 phases finales du CHAN, finaliste en 2022. Burkina Faso (Étalons) : 14 participations à la CAN, finaliste en 2013. Guinée équatoriale (Nzalang National) : 5 phases finales de la CAN, classée 4e en 2015. Soudan (Faucons de Jediane) : 10 participations à la CAN, vainqueur en 1970. Qualification aux JO en 1972.GROUPE F :

Côte d'Ivoire (Éléphants) : 3 qualifications en Coupe du monde (2006, 2010, 2014). 26 participations à la CAN, 3 titres ravis (1992, 2015, 2023). Cameroun (Lions indomptables) : 8 participations en Coupe du monde, quart de finaliste en 1990 ; 22 phases finales de la CAN, 5 titres (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). Médaillé d'or aux JO en 2000. Gabon (Panthères) : 9 phases finales de la CAN, quart de finaliste (1996, 2012). Qualification aux JO en 2012. Mozambique (Mambas) : 5 phases finales de la CAN (1986, 1996, 1998, 2010, 2023).Les neuf stades dans les six villes :

1- Rabat

Complexe sportif Prince Moulay Abdellah :

Stade flambant neuf de 68 000 places dans le nord-ouest du pays. Ce site accueillera la cérémonie d'ouverture et la finale. Le stade a été construit en 1983, entièrement rénové et inauguré le 4 septembre. Légende : Le stade Moulay Abdellah recevra la cérémonie d'ouverture et la finale.

2- Rabat

-Stade Prince héritier Moulay El Hassan (22 000 places)

3- Rabat

-Stade El Barid (18 000 places)

4- Rabat

- Stade annexe olympique (21 000 places)

5- Casablanca

- Stade Mohamed V dans le nord-ouest (67 000 places)

6- Marrakech

- Stade de Marrakech au centre-sud (45 240 places)

7- Tanger

- Stade Ibn Battouta dans l'extrême nord (75 600 places)

8- Agadir

- Grand stade d'Adrar dans le sud-ouest (45 480 places)

9- Fès

Complexe sportif de Fès dans le centre-nord (45 000 places)Top 5 des nations les plus titrées :

1- Égypte : 7 titres (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

2- Cameroun : 5 titres (1984, 1988, 2000, 2002, 2017).

3- Ghana : 4 titres (1963, 1965, 1978, 1982).

4- Nigeria : 3 titres (1980, 1994, 2013). 5- Côte d'Ivoire : 3 titres (1992, 2015, 2023).

CALENDRIER

21 décembre

23:00 Maroc - Comores ; 22 décembre 18:00 Mali - Zambie , 21:00 Afrique du Sud - Angola , 24:00 Égypte - Zimbabwe

23 décembre

21:30 Nigeria - Tanzanie , 24:00 Tunisie - Ouganda 16:30 RD Congo - Bénin 19:00 Sénégal - Botswana

24 décembre

16:30 Burkina Faso - Guinée équatoriale ,19:00 Algérie - Soudan , 21:30 Côte d'Ivoire - Mozambique , 24:00 Cameroun - Gabon

26 décembre

21:30 Zambie - Comores , 24:00 Maroc - Mali ,16:30 Angola - Zimbabwe ,19:00 Égypte - Afrique du Sud

27 décembre

21:30 Ouganda - Tanzanie , 24:00 Nigeria - Tunisie , 16:30 Bénin - Botswana ,19:00 Sénégal - RD Congo

28 décembre

19:00 Guinée équatoriale - Soudan , 21:30 Algérie - Burkina Faso , 16:30 Gabon - Mozambique , 24:00 Côte d'Ivoire - Cameroun

29 décembre

23:00 Zambie - Maroc , 23:00 Comores - Mali , 20:00 Angola - Égypte , 20:00 Zimbabwe - Afrique du Sud

30 décembre

20:00 Ouganda - Nigeria 20:00 Tanzanie - Tunisie , 23:00 Bénin - Sénégal , 23:00 Botswana - RD Congo

31 décembre

20:00 Guinée équatoriale - Algérie , 20:00 Soudan - Burkina Faso , 23:00 Gabon - Côte d'Ivoire , 23:00 Mozambique - Cameroun

Huitièmes de finale 3 janvier

20:00 1D-3BEF

23:00 2A - 2C

4 janvier

20:00 1A - 3CD

23:00 2B - 2F

5 janvier

20:00 1B - 3ACD

23:00 1C - 3ABF

6 janvier

20:00 1E - 2D

23:00 1F - 2E

Quarts de finale 9 janvier

20:00 Vainqueur 2A/2C - Vainqueur1D/3BEF

23:00 Vainqueur 2B/2F - Vainqueur 1A/3CDE

10 janvier

20:00 Vainqueur 1E/2D - Vainqueur 1C/3ABF

23:00 Vainqueur 1B/3ACD - Vainqueur 1F/2E

Demi-finales 14 janvier

21:00 Vainqueur QF 1 - Vainqueur QF 4

24:00 Vainqueur QF 3 - Vainqueur QF

23e place 17 janvier

20:00 Perdant DF 1 - Perdant DF 2

Finale 18 janvier

23:00 Vainqueur DF 1 - Vainqueur DF 2