Madagascar: Dégradation des routes - Des transporteurs sur la RN7 envisagent une hausse des frais

Face à la dégradation de plusieurs portions de la Route nationale n° 7, des transporteurs ont annoncé une hausse des tarifs des tickets de taxi-brousse.

Les usagers de la Route nationale n° 7 devront bientôt s'attendre à une augmentation des tarifs des taxi-brousse au niveau de Fasan'ny Karana. Cette mesure, qui entrera en vigueur à partir de la semaine prochaine, fait suite à la détérioration inquiétante des routes et aux difficultés rencontrées par les conducteurs.

Selon le président de la gare routière de Fasan'ny Karana, Martin Andriamparany, la route reliant Antananarivo à Antsirabe est déjà éprouvante pour les passagers. « Les trajets deviennent de plus en plus longs et pénibles », explique-t-il. Cette situation ne se limite pas à cet axe : les trajets vers Toliara, Morondava, ainsi que vers le Sud-Est, Fort Dauphin et Beloha-sur-Tsiribihina, sont confrontés aux mêmes difficultés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les routes se trouvent dans un état préoccupant. De nombreux nids-de-poule parsèment les chaussées et, avec l'arrivée de la saison des pluies, ceux-ci se remplissent d'eau, se transformant parfois en bourbiers. Cette situation a des conséquences directes sur la durée des trajets : il faut désormais compter jusqu'à huit heures pour relier Antananarivo à Antsirabe, et environ trois heures pour le trajet Antananarivo-Ambatolampy.

Face à cette situation, la direction des stations de taxi-brousse a décidé d'appliquer des prix fourchettes, pour compenser les pertes subies par les propriétaires de véhicules. Ces tarifs seront affichés dans chaque bureau afin d'informer les passagers. La direction précise que cette mesure restera en vigueur jusqu'au 15 janvier, date à partir de laquelle les prix devraient se stabiliser.

Continuité du service

Les responsables de la station soulignent que cette décision est nécessaire pour assurer la continuité du service, tout en tenant compte des difficultés engendrées par le mauvais état des routes. « Les pertes financières subies par les conducteurs rendent cette augmentation indispensable », confient-ils, rappelant l'importance de la sécurité et du confort des voyageurs malgré la situation actuelle des infrastructures routières.

Des travaux de réhabilitation sur la RN7

Les travaux de réparation et d'entretien sur toute la route se poursuivent, mais la circulation reste encore difficile à certains endroits. Tous les matériaux nécessaires à la réalisation de la « couche de base » sont prêts, les gravillons pour l'« enrobé » sont également disponibles, de même que le bitume. Cependant, en raison des pluies arrivées plus tôt que prévu, les entreprises ne peuvent pas encore commencer les travaux de revêtement. En attendant, le ministère des Travaux publics, dans un communiqué publié hier, annonce la mise en place d'une solution provisoire visant à faciliter la circulation des usagers : des gravillons sont répandus et l'ensemble des nids-de-poule existants est comblé temporairement.