Madagascar: Exposition - « Retour à la source » - Louis Randriam célèbre l'âme du pays

L'artiste malgache Louis Randriam a ouvert officiellement sa toute première exposition- vente à Madagascar. Un retour symbolique célébrant culture, partage et mémoire.

Le vernissage de l'exposition « Retour à la source », regroupant les oeuvres de Louis Randriam, s'est tenu hier à l'Ivokolo Analakely.

Pour cette exposition inédite qui se tiendra jusqu'au 16 février 2026, le peintre a rapporté depuis la France l'ensemble de son oeuvre, jusque-là conservées à l'étranger. Ce retour à Madagascar marque une étape majeure dans son parcours artistique puisqu'il s'agit de sa toute première exposition-vente sur sa terre natale.

Lors de son allocution, Louis Randriam a exprimé sa gratitude et rappelé que ses tableaux racontent avant tout l'histoire et l'identité de Madagascar. L'exposition met en lumière 95 œuvres représentant les paysages ruraux, la nature, les marchés, les tanàna, les scènes de Hira Gasy, ainsi que la vie des paysans. Chaque oeuvre, inspirée en partie de photographies anciennes et retravaillées avec sensibilité, reflète un style classique évoquant les années 50 et 60. Parmi elles, l'oeuvre « Masoandro mody feombalia » se distingue par sa scène de coucher de soleil, symbole d'une atmosphère paisible et empreinte de nostalgie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ivokolo Analakely a été entièrement réaménagé pour accueillir les tableaux, avec des murs repeints en blanc afin de mettre en valeur la richesse des oeuvres. L'exposition présente des techniques variées : huile, acrylique, pastel, fusain, gouache, pyrogravure et surtout l'aquarelle sur papier Antemoro, médium privilégié par l'artiste. Chaque oeuvre témoigne de son engagement, de sa qualité artistique et de sa volonté de partager son univers avec le public.

Au-delà de l'aspect artistique, Louis Randriam plaide pour une meilleure valorisation de l'art à Madagascar, en encourageant son intégration dans l'enseignement et la création de structures artistiques locales. Une grande partie des recettes de l'exposition sera également consacrée à des actions de solidarité, en soutien aux personnes défavorisées. L'artiste, ouvert à toute collaboration, considère l'art comme un moyen de transmission, de rassemblement et d'aide sociale.