Madagascar: Coopération - Paris annonce des projets d'urgence pour le pays

La France renforce son soutien à Madagascar à travers des projets d'urgence. Ces initiatives visent à répondre aux besoins de la population tout en préparant des actions à long terme.

La France entend renforcer son engagement à Madagascar à travers une série de projets d'urgence ciblant des secteurs jugés prioritaires. Annoncée dans un contexte social et économique tendu, cette initiative vise à répondre rapidement aux besoins les plus pressants de la population, tout en préparant des actions à plus long terme. Selon un communiqué de l'Ambassade de France à Madagascar, il s'agit des projets discutés lors de l'entretien téléphonique entre le Président français, Emmanuel Macron, et le Président de la Refondation de la République, Michaël Randrianirina.

Au cœur de cet appui figurent la jeunesse urbaine, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau et le renforcement des services de santé. À Antananarivo, l'accent est mis sur l'amélioration du cadre de vie dans plusieurs quartiers populaires. Des travaux à haute intensité de main-d'oeuvre doivent mobiliser des milliers de jeunes autour d'actions concrètes d'assainissement et d'aménagement urbain, avec un double objectif : répondre à l'urgence environnementale et offrir des opportunités temporaires de revenus.

Dans le Sud du pays, régulièrement frappé par l'insécurité alimentaire et les aléas climatiques, l'appui français vise à soutenir les ménages les plus vulnérables. L'approche privilégiée repose sur le renforcement des capacités locales, la diversification des sources de revenus et l'amélioration de la nutrition, avec une attention particulière portée aux femmes et aux jeunes. L'enjeu est de limiter la dépendance à l'aide ponctuelle en favorisant des moyens d'existence plus résilients.

Réponse immédiate

La question de l'accès à l'eau potable et à l'hygiène figure également parmi les priorités. Dans la périphérie de la capitale, des initiatives citoyennes portées par des associations locales doivent contribuer à améliorer les infrastructures existantes, dans un contexte où les déficits en eau et en assainissement constituent un facteur majeur de vulnérabilité sanitaire.

Dans le domaine de la santé, le renforcement des services d'urgence dans les principaux hôpitaux publics d'Antananarivo est présenté comme une réponse immédiate aux difficultés d'approvisionnement et au manque de moyens. Un appui en équipements, en médicaments et en expertise médicale est prévu, avec une coopération directe entre professionnels malgaches et français.

Au-delà de ces actions ciblées, Paris affirme vouloir inscrire sa coopération avec Madagascar dans une perspective plus structurante. Des discussions sont engagées avec les autorités malgaches afin d'identifier des projets à impact durable, susceptibles de contribuer au développement économique et social du pays. Dans un contexte de fortes attentes sociales, ces annonces sont observées de près, tant pour leur portée immédiate que pour leur capacité à s'inscrire dans une stratégie de coopération cohérente et pérenne.