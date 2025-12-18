Madagascar: PFL 2025/2026 - La première journée se joue sur deux week-ends

Le coup d'envoi de la prochaine saison du championnat national D1 Élite démarre bel et bien ce week-end. La journée inaugurale s'étalera sur les deux prochains week-ends.

La rentrée. À l'issue d'une réunion des membres lundi soir, le président de l'Association des clubs de football élite de Madagascar (CFEM), organisatrice du championnat de Madagascar D1 Élite baptisé « Pure Play Football League », Henintsoa Rakotoarimanana, a confirmé que seize clubs, dont les douze en lice à la précédente édition et les quatre de D2 nationale récemment promus, disputeront la prochaine saison 2025/26.

Ces équipes seront réparties en deux conférences, Nord et Sud, et joueront des matchs de poule en aller et retour pour la phase éliminatoire. La conférence Nord est formée par Elgeco Plus Analamanga, Disciples FC Vakinankaratra, CFFA Analamanga, Mama FC Ihorombe, Uscafoot Analamanga, Sainte-Anne Analamanga et les deux nouveaux promus Antimo Record Atsimo-Andrefana et Cospn Analamanga.

La conférence Sud sera quant à elle composée de Fosa Juniors FC Boeny, AS Fanalamanga Alaotra-Mangoro, Ajesaia Bongolava, Cosfa Analamanga, FC Rouge Vakinankaratra, Tsaramandroso FC Boeny et les deux formations qui viennent d'accéder en Pro League: TGBC Académie Atsinanana et Clinique Zanatany Sofia. Les matchs de gala d'ouverture prévus au stade Barea à Mahamasina n'auront finalement pas lieu, car les huit matchs de la première journée se joueront sans tarder les deux week-ends prochains.

Sans trêve

Durant la réunion, le CFEM a déjà établi le calendrier de la journée inaugurale. Quatre rencontres sont programmées ce week-end et quatre autres le week-end suivant. Le match entre Mama FC et Disciples FC ouvrira le bal le samedi 20 décembre à Imerintsiatosika pour la conférence Sud. Deux matchs sont programmés le lendemain. CFFA recevra l'Uscafoot à Iavoloha le dimanche 21 décembre et Elgeco Plus, champion en titre, accueillera le même jour Sainte-Anne au By-Pass. La quatrième rencontre du groupe entre Antimo Record et Cospn se déroulera le dimanche 28 décembre au stade Maître Kira à Toliara.

Pour la conférence Nord, Fosa Juniors FC recevra Tsaramandroso FC le 21 décembre au stade Rabemananjara à Mahajanga. Les trois autres matchs se joueront une semaine plus tard. AS Fanalamanga accueillera Ajesaia le samedi 27 à Ambatondrazaka et TGBC, champion en titre de la D2 nationale, affrontera Cosfa le même samedi au stade de Barikadimy à Toamasina. Le dernier match du groupe sera entre Clinique Zanatany et FC Rouge le dimanche à Port-Berger. Les deux équipes les mieux classées de chaque conférence à l'issue des matchs de poule en aller et retour se qualifient pour les play-offs. Les quarts et les demi-finales se joueront en aller et retour et la finale en aller simple.

Le championnat devrait être bouclé avant fin juin, date limite d'engagement auprès de la Confédération africaine en vue de la Ligue des champions africaine.