Madagascar: Connexion - Internet gratuit dans toutes les universités

Le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, dirigé par Mahefa Andriamampiadana, annonce le déploiement de hotspots Internet gratuits dans toutes les universités du pays. L'objectif est de permettre aux étudiants d'accéder à internet pour étudier, faire des recherches et partager des informations.

Selon le ministre, « hier, nous avons signé un accord avec les opérateurs pour installer internet dans toutes les universités de Madagascar ».

Le premier lancement aura lieu à Toliara. Selon le ministre, le premier hotspot sera installé à l'université de Toliara, avec le soutien de Yas Madagascar et d'Axian Telecom. Il précise que ce projet se fera par étapes : « les étudiants seront les premiers à en bénéficier, mais nous installerons aussi internet dans les hôpitaux, les aéroports, les communes et même les plages ».

Le programme prévoit que chaque étudiant puisse accéder à internet de deux manières : via des tickets ou via une connexion de trois heures en illimité par mois avec un haut débit. « Si les étudiants souhaitent plus, ils pourront acheter des forfaits supplémentaires », ajoute le ministre. L'accès ne sera plus limité à quelques gigaoctets par mois, et le service sera de haute qualité grâce à la fibre optique là où la 4G ne suffit pas.

Dans le passé, certains projets d'Internet gratuit ont échoué à cause de réseaux saturés. « Aujourd'hui, nous considérons comme un défi la mise en place d'un internet performant pour le peuple malgache», affirme Mahefa Andriamampiadana. Il explique que chaque point d'accès sera dimensionné pour accueillir un grand nombre d'utilisateurs et garantir un débit suffisant. À titre d'exemple, à Toamasina, un ancien hotspot ne permettait qu'à vingt enfants de se connecter à la fois. Avec ce nouveau programme, « nous prévoyons que plus de huit cents étudiants pourront utiliser chaque point en même temps ».

Le ministre souhaite que ce projet contribue à l'égalité et à l'inclusion numérique à travers Madagascar. Il insiste: « C'est un défi que je me suis lancé. Si je ne réussis pas, je démissionnerai. »