Madagascar: Connexion - Internet gratuit dans toutes les universités

18 Décembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications, dirigé par Mahefa Andriamampiadana, annonce le déploiement de hotspots Internet gratuits dans toutes les universités du pays. L'objectif est de permettre aux étudiants d'accéder à internet pour étudier, faire des recherches et partager des informations.

Selon le ministre, « hier, nous avons signé un accord avec les opérateurs pour installer internet dans toutes les universités de Madagascar ».

Le premier lancement aura lieu à Toliara. Selon le ministre, le premier hotspot sera installé à l'université de Toliara, avec le soutien de Yas Madagascar et d'Axian Telecom. Il précise que ce projet se fera par étapes : « les étudiants seront les premiers à en bénéficier, mais nous installerons aussi internet dans les hôpitaux, les aéroports, les communes et même les plages ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le programme prévoit que chaque étudiant puisse accéder à internet de deux manières : via des tickets ou via une connexion de trois heures en illimité par mois avec un haut débit. « Si les étudiants souhaitent plus, ils pourront acheter des forfaits supplémentaires », ajoute le ministre. L'accès ne sera plus limité à quelques gigaoctets par mois, et le service sera de haute qualité grâce à la fibre optique là où la 4G ne suffit pas.

Dans le passé, certains projets d'Internet gratuit ont échoué à cause de réseaux saturés. « Aujourd'hui, nous considérons comme un défi la mise en place d'un internet performant pour le peuple malgache», affirme Mahefa Andriamampiadana. Il explique que chaque point d'accès sera dimensionné pour accueillir un grand nombre d'utilisateurs et garantir un débit suffisant. À titre d'exemple, à Toamasina, un ancien hotspot ne permettait qu'à vingt enfants de se connecter à la fois. Avec ce nouveau programme, « nous prévoyons que plus de huit cents étudiants pourront utiliser chaque point en même temps ».

Le ministre souhaite que ce projet contribue à l'égalité et à l'inclusion numérique à travers Madagascar. Il insiste: « C'est un défi que je me suis lancé. Si je ne réussis pas, je démissionnerai. »

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.