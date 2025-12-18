Afrique de l'Est: Secteur aérien - Mayotte-Antananarivo desservie à nouveau

EWA Air reprend officiellement ses vols vers Antananarivo. La compagnie mahoraise assurera désormais deux vols par semaine, les lundis et samedis, opérés avec ses avions ATR 72-600 de 64 places. Le tarif d'un aller-retour est fixé à partir de 499 € TTC, soit environ 2 600 000 ariary.

Cette nouvelle desserte intervient pour répondre à une demande croissante de la clientèle entre les deux îles. Drissa Samaké, Directeur Général d'EWA Air, explique : « La reprise de cette ligne constitue une étape importante pour le développement de la compagnie. Antananarivo représente un fort potentiel économique et touristique. Nous proposons ces vols de manière saisonnière jusqu'à fin mars et espérons pouvoir les poursuivre à long terme ».

Le secteur touristique malgache se montre également optimiste. La Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar souligne que la reprise de la liaison Mayotte-Antananarivo, avec une connexion prévue vers les Comores, représente « une opportunité majeure pour renforcer la mobilité régionale et soutenir la dynamique touristique de l'île ».

Vols accessibles

Selon la fédération, cette initiative contribuera à accroître la visibilité de Madagascar dans la région de l'océan Indien.

EWA Air, première compagnie aérienne de Mayotte, est issue de la collaboration entre la Chambre de Commerce et d'Industrie de Mayotte, Ylang Invest et Air Austral. Filiale du groupe Air Austral, elle dessert actuellement plusieurs destinations directes depuis Dzaoudzi dans la zone du Canal du Mozambique. La compagnie vise à offrir des vols accessibles tout en répondant aux besoins de déplacement des habitants de l'archipel et de la région.