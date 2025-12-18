Madagascar: Exportation - Le secteur café à relancer

Le secteur café sera relancé. Le projet Folur, mis en œuvre dans les régions d'Amoron'i Mania, de Vatovavy, de Fitovinany et d'Atsimo Atsinanana, va se concentrer sur l'amélioration des conditions de vie de la population, surtout des paysans, ainsi que sur la protection de l'environnement dans ces régions.

Il intervient également sur la chaîne de valeur du riz et du café afin d'améliorer la qualité des produits et les techniques de culture, et surtout de renforcer l'accès aux marchés internationaux pour le café. Certaines zones du sud-est d'Amoron'i Mania, autour du corridor forestier, sont déjà des zones de production de café de qualité. C'est une aubaine pour ce secteur, qui a connu un net déclin depuis de nombreuses années.

Les cibles de ce projet sont 25 000 agriculteurs, tandis qu'environ 80 000 personnes vivant autour des zones forestières bénéficient indirectement du projet.

Financé par le Fonds pour l'environnement mondial, il donne la priorité à des actions directes protégeant à la fois les habitants et l'environnement. Par exemple, la culture du café doit être associée à la plantation d'arbres, à l'agroforesterie et à la restauration des forêts autour des zones concernées. Ce projet constitue un modèle permettant de mettre en place des pratiques respectueuses de l'environnement. Il contribue à réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique, tout en participant à la protection de l'environnement.