Madagascar: Rugby à XV - Le CEA et le COSFA se défient pour un premier verdict

Pour lancer les 125 ans du rugby à Madagascar, le choc CEA-COSFA s'impose comme un premier révélateur de la puissance entre les deux clubs. Leader contre dauphin, ambition contre expérience, Au-delà des cérémonies et des animations prévues pour célébrer les 125 ans de l'entrée du rugby à Madagascar, le public attend surtout le choc de dimanche au stade Makis d'Andohatapenaka.

Le COSFA, multiple champion de Madagascar et valeur sûre du rugby national, croisera le fer avec le CEA, club Étoile d'Andranomanalina, nouveau promu mais déjà impressionnant dans l'élite. Cette affiche marque l'ouverture officielle du jubilé et promet un duel à forte charge symbolique entre tradition et ambition.

Initialement, une supercoupe entre le FT Manjakaray et le COSFA avait été annoncée par Marcel Rakotomalala lors d'une conférence de presse la semaine dernière. Mais le calendrier réajusté, publié mardi par Malagasy Rugby, a finalement écarté cette option. La confrontation a donc été rebaptisée « match de défi », opposant cette fois le CEA aux militaires du COSFA.

Électrique

À chaque dimanche rugbystique à Andohatapenaka, les échanges verbaux fusent entre supporters. Cette fois encore, l'ambiance s'annonce électrique. Marc Clément Rakotomanandray, fervent supporter du CEA, n'y va pas par quatre chemins : « Cette année, ce sera le tour d'Andranomanalina de soulever tous les trophées possibles. Nous sommes les grands favoris et aucune équipe ne pourra nous battre. »

En face, la réplique est tout aussi piquante. Fitiavana Haingonirina, supportrice du COSFA, rétorque avec assurance : «Ce ne sera pas un nouveau venu, en manque d'expérience, qui battra les militaires. J'ai hâte de vous voir pleurnicher après le combat de dimanche. »

Sur le papier, l'affiche tient toutes ses promesses. Après quatre journées du championnat XXL Energy Top 12, le CEA trône en tête du classement provisoire avec 20 points et un goal-average de +91. Le COSFA suit de très près avec 19 points et une différence de +104. Autant dire que ce match servira de véritable baromètre pour jauger les forces en présence dans la course au titre.

Noé Mboazafy Rakotoarivelo, alias coach Razily, entraîneur du COSFA, affiche sa confiance malgré quelques absences : « Ce sont les actes, et non les promesses, qui parlent. Même sans certains joueurs clés, notre objectif reste clair : gagner dimanche.»