Madagascar: Concert - L'Orchestre de l'Orphelinat Saint Paul célèbre la musique de Noël

Dans le cadre solennel de la Cathédrale Saint Laurent d'Ambohimanoro, la musique sera au cœur d'un moment de célébration et de partage à l'approche des fêtes de fin d'année. L'Orchestre symphonique de l'Orphelinat Saint Paul se produira devant le public pour un concert de Noël réunissant émotion, exigence artistique et diversité musicale.

Situé à Antananarivo, l'Orphelinat Saint Paul œuvre depuis 14 ans pour offrir aux enfants un cadre de vie digne et des perspectives d'avenir meilleures. Au-delà de l'hébergement et de l'éducation, l'institution accorde une place centrale à l'éveil artistique et culturel, considéré comme un véritable moteur d'épanouissement personnel.

C'est dans cette vision qu'a été créé l'Orchestre symphonique de l'Orphelinat, composé de dix-neuf jeunes musiciens résidant au sein du centre. À travers ce projet, les enfants apprennent la discipline, la rigueur et la sensibilité musicale, tout en développant la confiance en soi et l'esprit collectif.

Le concert de Noël constitue l'un des temps forts de leur parcours artistique. Pour cette édition, le programme associera musique classique, oeuvres contemporaines et musique moderne, dans une atmosphère de célébration. Le public pourra ainsi apprécier des pièces de Corelli avec le Concerto grosso de la Nativité, de Mozart avec le Troisième quatuor KV 156, ainsi que des oeuvres de Karl Jenkins, Ennio Morricone et Haydn. Des morceaux contemporains et modernes viendront enrichir l'ensemble, notamment Perfect d'Ed Sheeran, Hallelujah de Leonard Cohen, Comment ne pas te louer de Glorious, sans oublier des chants de Noël anglais et un Concerto grosso en sol majeur n° 3 d'un compositeur classique malgache.

À travers cette prestation, l'Orchestre symphonique de l'Orphelinat Saint Paul proposera bien plus qu'un simple concert. Il s'agira d'un moment de communion musicale, porté par le talent et l'engagement de jeunes musiciens, et par la volonté de faire de l'art un vecteur d'espérance et de partage.