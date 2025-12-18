Madagascar: Mahajanga - Quarante-cinq nouveaux chirurgiens-dentistes diplômés

L'Institut d'Odonto-Stomatologie Tropicale de Madagascar (IOSTM) à Mahajanga a pour mission essentielle de former des docteurs en chirurgie dentaire.

La trente-neuvième promotion, baptisée Avana (Aingavao ho an'ny fahasalaman'ny nify sy ny ati-vava, ou nouvel essor pour la santé bucco-dentaire), composée de quarante-cinq nouveaux docteurs en chirurgie dentaire, vient de prêter serment mardi dernier à la grande salle du New Park Resort à Amborovy.

La cérémonie officielle de sortie a été marquée par la remise de diplômes aux récipiendaires après douze semestres (six années) de formation et de recherche. L'événement s'est déroulé en présence du président de l'université de Mahajanga, le professeur Blanchard Randrianambinina, et du directeur de l'IOSTM, le professeur Jeannot Randrianarivony.

Le président national de l'Ordre des Odontostomatologistes de Madagascar était également présent, avec les membres du bureau ainsi que des enseignants et du personnel administratif et technique de l'Institut.

« Ces nouveaux spécialistes en chirurgie dentaire sont aptes à exercer immédiatement leur profession et à contribuer à l'amélioration de la santé bucco-dentaire de la population, un domaine essentiel au bien-être humain. Ils ont également la possibilité de poursuivre des études de spécialisation», a déclaré le premier responsable de l'IOSTM, professeur Jeannot Randrianarivony.

Pénurie

L'établissement supérieur est unique à Madagascar et dans toute la zone de l'océan Indien et de l'Afrique subsaharienne. En 47 ans d'existence, plus de mille cinq cents chirurgiens-dentistes ont été formés au sein de l'Institut.

Malgré ces avancées, plusieurs défis persistent, notamment la forte concentration des dentistes en milieu urbain, la vétusté des équipements et l'insuffisance de consommables. Madagascar demeure confrontée à un déficit notable de professionnels dentaires, ce qui limite considérablement l'accès aux soins bucco-dentaires pour une large part de la population. À cela s'ajoute le coût élevé des soins, souvent inaccessible pour la majorité des Malgaches.

Actuellement, la pénurie de dentistes à Madagascar n'est pas encore résolue. Les chiffres indiquent un rapport très faible par rapport à la population, estimé à environ un dentiste pour quinze mille à quarante mille habitants (selon les sources de 2014-2019).

En 2019, on a recensé environ un dentiste pour cent cinquante mille habitants dans certaines zones enclavées du pays.« C'est loin de la norme de l'OMS, qui préconisent un praticien pour cinq mille habitants. La majorité des dentistes exerce en zone urbaine. Le nombre de professionnels formés augmente, mais reste insuffisant pour répondre aux besoins, exacerbés par l'équipement vieillissant et les problèmes d'accès », a confirmé un dentiste.

Par ailleurs, une partie des nouveaux diplômés s'oriente vers des spécialisations telles que la prothèse et l'implant dentaire. À cela s'ajoute le coût très élevé du matériel nécessaire à l'ouverture d'un cabinet.