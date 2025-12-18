Madagascar: Ampitatafika - Des riverains maîtrisent deux braqueurs présumés

Repérés pour leur comportement suspect, six individus ont été pris en chasse par la population à Ampitatafika. Deux d'entre eux ont été interpellés.

Un calme apparent régnait mardi matin sur les hauteurs d'Ambohidavenina, dans le fokontany Atsimombohitra, dans la commune d'Ampitatafika, lorsque des habitants ont remarqué un groupe de six individus au comportement jugé inhabituel. Ils n'étaient visiblement pas du quartier. Ils se déplaçaient nerveusement tout en observant les environs. Méfiants, les riverains ont rapidement donné l'alerte.

Sitôt informés, les gendarmes du poste fixe d'Ampitatafika se sont immédiatement mis en route. Mais avant même leur arrivée, les riverains avaient déjà réagi. À la vue du mouvement de la population, les six hommes ont tenté de se disperser dans les ruelles. Quatre ont réussi à disparaître dans le labyrinthe. Deux autres, moins rapides ou moins chanceux, ont été rattrapés et maintenus sur place par la foule.

Lorsque les gendarmes sont arrivés, ils ont immédiatement procédé à une fouille. Une cagoule noire, un téléphone portable et un long couteau ont été découverts sur les captifs. Des objets qui, dans ce contexte, ne laissaient guère de place au doute sur leurs intentions.

Attaque planifiée

Conduits au poste pour interrogatoire, les deux suspects ont reconnu qu'ils attendaient le passage d'un couple transportant une importante somme d'argent sur l'axe menant à Tsararay. Leur rôle, selon leurs propres déclarations, était d'appuyer leurs complices dans l'exécution d'une attaque planifiée. Ils affirment avoir été appelés en renfort, sans être les initiateurs du projet criminel.

Tous deux ont été placés en garde à vue au poste fixe de la gendarmerie d'Ampitatafika. Les recherches se poursuivent pour retrouver les quatre autres en cavale. Un rapport des faits a été transmis à la brigade de Fenoarivo et l'enquête, désormais, entre les mains des fins limiers, se poursuit pour éclaircir les responsabilités de chacun et prévenir toute récidive.

Dans ce quartier d'Ampitatafika, la vigilance des habitants et la réactivité des forces de l'ordre ont encore une fois permis d'éviter un crime.