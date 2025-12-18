Togo: Adressage urbain - Effort de modernisation

Le gouvernement a lancé le processus de modernisation de l'adressage urbain, en commençant par le district autonome du Grand Lomé (DAGL).

Cette réforme vise à doter la capitale et ses environs d'un système d'adresses fiable, numérique et adapté aux réalités actuelles de la ville.

Le nouveau dispositif repose sur la création de bases de données intégrant des voies codées et nommées, ainsi que des points d'adresses précis selon le système métrique, associés à un numéro d'entrée. Sur le terrain, cette modernisation se traduira par l'installation de plaques signalétiques indiquant le numéro d'entrée et le code ou le nom de la voie, ainsi que par l'identification et la certification des « portes » intégrées à la base de données.

Pour les responsables du DAGL, l'objectif est double : mieux organiser l'espace urbain et améliorer la gestion de la ville, tout en valorisant l'histoire locale et en affirmant l'ambition d'un Togo moderne. « L'adresse est un élément central de la domiciliation et un outil essentiel pour l'accès aux services publics et privés », a rappelé le secrétaire général du DAGL, Tagba Atafeyinam Tchalim.

Le processus a été précédé de plusieurs travaux techniques, notamment la mise à jour de la base de données géographiques des adresses des 13 communes.