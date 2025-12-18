Afrique de l'Ouest: Neuf pays ouest-africains réunis à Lomé pour la planification familiale

Lomé abrite la réunion annuelle du Partenariat de Ouagadougou (RAPO), qui rassemble neuf pays d'Afrique de l'Ouest francophone : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo.

Créé en 2011 à l'issue de la Conférence de Ouagadougou sur la population et la planification familiale, ce partenariat vise à renforcer la coordination entre les États et les bailleurs afin d'optimiser le soutien aux programmes de santé reproductive.

Grâce à une action concertée des gouvernements, de la société civile, des jeunes et des partenaires techniques et financiers, plus de 4 millions de nouvelles utilisatrices de la contraception moderne ont été recensées entre 2011 et 2025.

Malgré ces avancées, des défis majeurs persistent, notamment des taux élevés de mortalité maternelle et néonatale, des besoins non satisfaits en planification familiale et un accès encore limité des jeunes à des services adaptés. La forte dépendance aux financements extérieurs demeure également une préoccupation.

La rencontre de Lomé vise à identifier des solutions durables et innovantes pour renforcer la résilience des programmes nationaux. « Dans un contexte de contraction des financements internationaux, il est essentiel d'accélérer le financement domestique et d'affirmer que la santé sexuelle et reproductive est une priorité », a déclaré le ministre de la Santé, Jean-Marie Koffi Ewonoulé Tessi.

Le ministre a par ailleurs rappelé les efforts engagés par le Togo en faveur de la couverture sanitaire universelle, de la mobilisation de ressources internes et de politiques budgétaires sensibles à la santé publique et au genre.