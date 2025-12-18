Togo: Renforcement de la coopération parlementaire

18 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

La Libye a salué, mercredi à Lomé, les efforts de médiation et de promotion de la paix déployés par le Togo à travers le continent africain.

Cette reconnaissance a été exprimée par Salih Al Konui Kanduweesh Mohammed, ambassadeur de Libye, lors d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Komi Klassou.

Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont également échangé sur l'état des relations bilatérales. Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération, notamment dans le cadre des relations parlementaires, avec l'ambition de développer des échanges plus structurés entre les institutions législatives des deux pays.

Dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale a reçu Hamid Mechino, chargé d'affaires de l'ambassade du Maroc au Togo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une visite de courtoisie visant à consolider les relations diplomatiques et institutionnelles entre Rabat et Lomé.

Selon le diplomate marocain, les relations politiques entre Rabat et Lomé sont excellentes et la coopération couvre de nombreux domaines.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.