Sénégal: Nyassia mise sur la visite présidentielle pour consolider la paix et relancer le tourisme (maire)

Nyassia — La commune de Nyassia attend "beaucoup de retombées positives" de la visite annoncée du président de la République dans la région de Ziguinchor (sud), à partir du 25 décembre, en termes de consolidation du Plan Diomaye pour la Casamance, a déclaré son maire Justine Manga.

Dans un entretien avec des journalistes, en marge du Festival Koom Koom, qui se tient du 17 au 21 décembre dans la région de Ziguinchor, l'édile a dit accueillir cette annonce "avec beaucoup de plaisir", soulignant que cette visite est la première que le chef de l'Etat effectue en Casamance depuis son accession au pouvoir, en avril 2024.

"Nyassia a été très touchée par le conflit en Casamance. À un certain moment, sur les 25 villages que compte la commune, près de 21 avaient été entièrement ou partiellement vidés de leurs populations", a rappelé Mme Manga.

Les populations sont désormais de retour dans 21 des 25 villages concernés, parmi lesquels quatre villages frontaliers restent encore en situation de déplacement, a souligné l'édile.

Selon Justine Manga, grâce à l'accompagnement de l'Etat, les habitants de deux de ces villages frontaliers ont déjà amorcé le retour et ont bénéficié de matériels de construction, de "cash transferts" et de dons de denrées alimentaires, dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Diomaye pour la Casamance.

"Entendre que le président de la République vient encore consolider ces efforts ne peut que nous réjouir. Nous espérons que sa venue permettra d'amorcer d'autres étapes importantes pour le développement de la commune", a-t-elle déclaré.

La maire de Nyassia a également évoqué la relance de l'éco-musée communal, dont les bâtiments se trouvent dans un état de délabrement avancé.

Elle a souligné la nécessité de mobiliser des financements "à hauteur de plusieurs millions de francs CFA", pour reconstruire les infrastructures avant d'envisager la récupération et le renforcement des équipements muséographiques.

Selon Mme Manga, ce projet pourrait jouer un rôle clé dans le développement touristique de la zone, la commune de Nyassia étant située entre Ziguinchor et le Cap Skirring.

Avec la réouverture annoncée de l'aéroport de Ziguinchor, "les touristes transiteront par notre commune, ce qui représente une réelle opportunité économique", a expliqué l'édile.

Elle a par ailleurs mis en avant le potentiel touristique et écologique de Nyassia, avec ses cases royales, ses "bolongs", sa mangrove et 'autres atouts pour l'écotourisme.

Mme Manga a salué le partenariat entre la commune de Nyassia et le Festival Koom Koom, estimant que cette dynamique pourrait servir de levier pour attirer des partenaires et relancer durablement le tourisme local.

Abordant la question de l'autonomisation économique des femmes, Justine Manga a indiqué que la commune dispose déjà de deux unités mini-industrielles de transformation, permettant notamment aux femmes de valoriser les produits forestiers et agricoles.

"Ces initiatives favorisent la création d'emplois et la participation des femmes aux foires nationales et internationales, y compris celles du Festival Koom Koom", a-t-elle conclu.