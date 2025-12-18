Afrique de l'Ouest: Confédération AES - La fréquence 94.0 MHz affectée à la radio « Daandè Liptako »

Le Conseil supérieur de la communication et le ministère des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur ont signé une convention d'affectation de la fréquence 94.0 MHz pour l'exploitation de la radio « Daandè Liptako », mercredi 17 décembre 2025, à Ouagadougou.

Pour renforcer la souveraineté médiatique de l'espace confédéral, contrer la désinformation et informer les populations en langues locales, les ministres en charges des affaires étrangères des trois pays membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES) ont institué, le 16 novembre 2025, la radio confédérale dénommés « Daandè Liptako », (la voix du Sahel).

Le siège de cette radio est revenu au Burkina Faso, conformément aux textes en vigueur. Dans l'optique de permettre à ce média confédéral d'émettre sur les ondes, le Conseil supérieur de la communication (CSC) et le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur ont signé une convention d'affectation de la fréquence 94.0 MHz pour son exploitation, mercredi 17 décembre 2025, à Ouagadougou.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le ministre chargé des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré, cette convention est un pas décisif qui ouvre l'espace médiatique à la radio « Daandè Liptako ». « Cette radio offre à la Confédération un instrument de dépollution de l'espace médiatique souvent pris en otage par des discours contre la cohésion et la paix.

C'est un instrument de cohésion et d'information qui permettra à la Confédération de poursuivre sa structuration, en construisant un narratif qui répond à notre contexte et restitue mieux la lecture de notre espace confédéral », a-t-il soutenu. Le ministre Traoré a salué les efforts du ministère en charge de la communication, qu'il a qualifié d'artisan clé du projet. Il a remercié le CSC qui a aussi pris à bras le corps ce projet de la radio « Danndè Liptako ».

« Nous avons hâte d'écouter la radio « Daandè Liptako » sur les ondes. J'espère que dans les prochains jours, nous pourrons célébrer cette radio à travers l'espace confédéral », a souhaité le ministre chargé des Affaires étrangères.

Porter le combat de la souveraineté

Selon le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, la signature de cette convention vise à fixer les règles concernant la concession de service public, de radiodiffusion, à savoir l'affectation de la fréquence 94.0 MHz pour l'exploitation de la radio « Daandè Liptako. « Par cet acte, le CSC autorise le ministère à exercer l'activité radiophonique en exploitant cette fréquence pour une durée de 3 ans à compter de ce jour avec possibilité de renouvellement », a-t-il précisé. M. Ouédraogo a souligné que la radio est un puissant instrument d'information, d'éducation et de sensibilisation.

C'est pourquoi, il ne doute pas que la radio « Daandè Liptako » contribuera à apporter un plus à l'éveil des consciences des peuples des trois pays, porter le combat de la souveraineté et de l'indépendance véritable de la Confédération. Il a encouragé le ministre chargé des Affaires étrangères à faire de cette radio, un véritable outil au service des hommes, des femmes et des jeunes, des anciens de l'AES dans leur quête quotidienne d'émancipation véritable et de bien-être.

« Le Conseil supérieur de la communication, pour sa part, se tient à vos côtés pour vous accompagner dans cette aventure qui s'annonce belle et palpitante », a-t-il promis. Sur la question du démarrage effectif des activités de la radio, il a indiqué que, sauf contrainte de dernière minute, le lancement officiel de la radio aura lieu lors de la conférence des chefs d'Etat prévue les 22 et 23 décembre 2025, à Bamako.