Burkina Faso: Vente illégale de produits pharmaceutiques - De faux médecins s'approvisionnaient à Sankar Yaaré

18 Décembre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Commissariat central de police de la ville de Ouagadougou (CCPO) a, dans sa quête permanente d'assurer la sécurité des personnes et de combattre la criminalité sous toutes ses formes, mis fin aux agissements d'un réseau de présumés malfrats dans la ville de Ouagadougou.

Ces individus qui agissaient en bande organisée s'étaient spécialisés, entre autres, dans des actes d'exercice illégal de la profession de pharmacien, de mise en danger de la vie d'autrui, de vente et complicité de vente illicite de produits pharmaceutiques, de vol de produits et consommables médicaux destinés aux soins et à la prise en charge des malades dans les structures sanitaires de l'Etat. Relativement au mode opératoire du réseau, le chef du groupe procédait, à la demande de certains responsables de centres de santé, au ravitaillement de produits prohibés qui lui étaient fournis par des commerçants de Sankar-Yaaré.

Ces produits provenant du marché noir et de qualité douteuse non homologuée étaient finalement administrés aux malades dans des cliniques et cabinets de soins. Il est à noter que ces dits centres implantés à Ouagadougou et à Boussé, étaient principalement gérés par certains membres du groupe. Il arrivait également que ces derniers détournent les produits destinés à la prise en charge des patients des structures publiques pour les revendre à des structures privées à l'insu des premiers responsables et l'argent obtenu était réparti entre tous les membres.

Grâce à la collaboration des populations, les enquêteurs ont appréhendé cinq membres actifs de ce gang et saisi plusieurs lots de produits divers. La Police nationale réitère ses remerciements à l'ensemble des citoyens grâce à qui ce résultat a été atteint. Elle les exhorte à plus de prudence et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et le 1010. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

