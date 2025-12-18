Cameroun: Enlèvement du professeur Moïse Timtchueng - Le MRC appelle à une libération immédiate

Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) exprime sa profonde inquiétude et son indignation suite à la disparition forcée du Professeur Moïse Timtchueng, cadre éminent du parti et universitaire respecté.

Les Faits:

Voici plus d'une semaine que le Professeur Timtchueng a été enlevé à son domicile de Dschang. Ce rapt intervient après plusieurs jours durant lesquels des individus non identifiés rodaient de nuit comme de jour autour de sa propriété, instaurant un climat de harcèlement et de menace. À ce jour, sa famille, ses proches et ses conseils sont sans aucune nouvelle de lui.

La Position du MRC

Le MRC dénonce avec la plus grande fermeté ces méthodes d'intimidation d'un autre âge.

Exigence de libération : Le parti exige la libération immédiate et sans condition du Professeur Moïse Timtchueng.

Dénonciation des méthodes : Nous interpellons directement le gouvernement Biya afin qu'il cesse ces agissements arbitraires, dignes des méthodes soviétiques les plus sombres, visant à réduire au silence les voix dissidentes et les intellectuels de notre pays.

Responsabilité : Le MRC tient le gouvernement pour responsable de l'intégrité physique et morale du Professeur.

Appel à la Mobilisation: Le MRC appelle le peuple camerounais, les organisations de défense des droits de l'homme et la communauté internationale à rester vigilants face à cette recrudescence de la violence politique et des disparitions forcées.

La sécurité des citoyens ne doit plus être un outil de répression politique.