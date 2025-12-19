Sénégal: Cancer du sein - L'hôpital militaire de Ouakam introduit le traitement par immunoflorescence, une première en Afrique de l'Ouest

18 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

L'hôpital militaire de Ouakam (HMO) devient le premier établissement de santé en Afrique de l'Ouest à intégrer une nouvelle technologie de pointe pour la prise en charge du cancer du sein, avec l'introduction du traitement par immunoflorescence, rapportent plusieurs médias sénégalais.

L'établissement de santé a officiellement mis en service un équipement permettant la technique de la "biopsie du ganglion sentinelle par immunofluorescence".

Ce dispositif médical, lit-on, d'une valeur de plus de 82,7 millions de francs CFA, permet une visualisation précise des cellules cancéreuses dès le premier ganglion lymphatique atteint.

Cette méthode innovante constitue une avancée thérapeutique significative, poursuit l'institution hospitalière sur sa page.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle permet aux médecins de détecter et de traiter la pathologie à un stade précoce, tout en étant beaucoup moins invasif que les biopsies traditionnelles.

Cette technologie est particulièrement précieuse lors des interventions nécessitant une mastectomie, car elle réduit considérablement les complications post-opératoires pour les patientes, a expliqué l'institution hospitalière.

Selon les prévisions médicales, cet équipement, "de haute précision", possède une durée de vie d'au moins dix ans.

Sur cette période, il devrait bénéficier à environ 5 000 patientes, renforçant ainsi l'offre de soins oncologiques de cet hôpital de référence au Sénégal et dans la sous-région.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.