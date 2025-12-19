L'hôpital militaire de Ouakam (HMO) devient le premier établissement de santé en Afrique de l'Ouest à intégrer une nouvelle technologie de pointe pour la prise en charge du cancer du sein, avec l'introduction du traitement par immunoflorescence, rapportent plusieurs médias sénégalais.

L'établissement de santé a officiellement mis en service un équipement permettant la technique de la "biopsie du ganglion sentinelle par immunofluorescence".

Ce dispositif médical, lit-on, d'une valeur de plus de 82,7 millions de francs CFA, permet une visualisation précise des cellules cancéreuses dès le premier ganglion lymphatique atteint.

Cette méthode innovante constitue une avancée thérapeutique significative, poursuit l'institution hospitalière sur sa page.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle permet aux médecins de détecter et de traiter la pathologie à un stade précoce, tout en étant beaucoup moins invasif que les biopsies traditionnelles.

Cette technologie est particulièrement précieuse lors des interventions nécessitant une mastectomie, car elle réduit considérablement les complications post-opératoires pour les patientes, a expliqué l'institution hospitalière.

Selon les prévisions médicales, cet équipement, "de haute précision", possède une durée de vie d'au moins dix ans.

Sur cette période, il devrait bénéficier à environ 5 000 patientes, renforçant ainsi l'offre de soins oncologiques de cet hôpital de référence au Sénégal et dans la sous-région.