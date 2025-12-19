Sénégal: L'hôpital Dalal Jam réussit une deuxième greffe de moelle osseuse

Dakar — L'hôpital national Dalal Jamm de Guédiawaye (ouest) a effectué avec succès une deuxième greffe de moelle osseuse, annonce le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un communiqué parvenu jeudi à l'APS.

Cette prouesse médicale s'ajoute à une première intervention de même nature, menée avec succès le 19 février dernier, selon le texte.

Un deuxième patient a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse, le 30 novembre, à l'hôpital national Dalal Jamm, affirme le ministère, soulignant que l'opération a connu un succès.

Cette intervention consolide les progrès du Sénégal dans la maîtrise des actes médicaux de haute technicité, affirme le département de la Santé et de l'Hygiène publique, tenant à préciser que l'opération a été menée par une équipe médicale constituée uniquement de médecins sénégalais.

"Le patient présente une évolution clinique très favorable et se trouve dans une excellente santé", souligne la même source.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique adresse ses félicitations à l'équipe médicale conduite par la professeure Fatou Samba Diago Ndiaye. Il salue l"'engagement" et l"'expertise" des médecins.

Le ministère rend en même temps hommage au personnel de l'hôpital national Dalal Jamm et l'assure de sa volonté d'aider à développer le service à l'origine des greffes de moelle osseuse effectuées avec succès.