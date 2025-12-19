Afrique: CAN 2025 - Le Maroc en favori, des outsiders en embuscade

Le Maroc organise, du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, la Coupe d'Afrique des nations, avant d'accueillir le Mondial 2030. Achraf Hakimi et ses coéquipiers sont annoncés comme les favoris pour la 20e participation des Lions de l'Atlas à la CAN. Mais d'autres sélections, comme la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal, rêvent aussi du titre continental.

Premiers Africains au classement Fifa, demi-finalistes de la Coupe du monde 2022, les Lions de l'Atlas, entraînés par Walid Regragui, sont attendus au tournant par tout un peuple. En 2024 en Côte d'Ivoire, les Marocains s'étaient pris les pieds dans le tapis en tombant dès les huitièmes de finale face à l'Afrique du Sud. Invaincu lors des qualifications pour le Mondial 2026, le Maroc, à l'effectif le plus fort du tournoi, souhaite faire de cette CAN 2025 la plus grande de l'histoire et obtenir un second sacre, près de cinquante ans après son unique titre continental en 1976 en Éthiopie.

Sorti prématurément de la CAN en 2024, éliminé en huitièmes de finale par la Côte d'Ivoire, future championne, le Sénégal a bien l'intention de briller au Maroc et de s'offrir un nouveau titre après celui de 2022 au Cameroun. Les Lions de la Teranga, désormais entraînés par Pape Thiaw, allient parfaitement jeunesse et expérience, et s'appuient sur des cadres de classe mondiale comme Sadio Mané (117 sélections) et Kalidou Koulibaly (97 sélections).

La Côte d'Ivoire peut prétendre défendre son titre

Voilà 15 ans que l'Égypte, nation la plus titrée avec sept trophées, court derrière un nouveau succès. Avec l'icône Mohamed Salah, qui n'a pas réalisé un grand début de saison avec Liverpool, le Mancunien Omar Marmoush et le Nantais Mostafa Mohamed, les Pharaons croient toujours en leur bonne étoile. Pour sa cinquième CAN, avec l'espoir de disputer une troisième finale dans sa carrière, Mohamed Salah aura-t-il retrouvé sa grinta sur les pelouses marocaines ?

Sacrée chez elle dans la douleur lors de la dernière édition de la CAN, la Côte d'Ivoire peut prétendre défendre son titre et devenir ainsi la première équipe à réaliser le doublé depuis l'Égypte en 2010. Émerse Faé, le sélectionneur qui avait remplacé au pied levé Jean-Louis Gasset en pleine CAN 2024, est toujours aux commandes. Il a notamment fait appel à Wilfried Zaha, le grand revenant dans la sélection après deux ans sans convocation. La Côte d'Ivoire débutera sa compétition contre le Mozambique, le 24 décembre 2025, puis sera opposée au Cameroun et au Gabon.

Éliminée prématurément lors de deux précédentes éditions, l'Algérie, qui avait soulevé le trophée en 2019 en Égypte, a enfin retrouvé une certaine solidité avec son nouveau sélectionneur Vladimir Petkovic. Les Fennecs, qualifiés pour le prochain Mondial, possèdent toujours l'un des effectifs les plus costauds sur le papier. Le gardien de but Luca Zidane, l'un des fils de la légende tricolore, devrait être une des attractions de ce tournoi.

Deux grandes nations de foot sur le continent africain, qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, pourraient aussi jouer les troubles-fêtes : le Nigeria et le Cameroun. Les Super Eagles, finalistes face aux Ivoiriens en 2024, comptent trois titres à leur palmarès. Quant aux Lions indomptables, ils ont remporté cinq CAN, la dernière en 2017 au Gabon face à l'Égypte de Mohamed Salah.