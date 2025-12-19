communiqué de presse

Le camp de réfugiés de Kule, situé dans la région de Gambella, abrite plus de 55 000 réfugiés sud-soudanais. Médecins Sans Frontières (MSF), en collaboration avec le Service des Réfugiés et des Rapatriés, le Ministère de la Santé et le HCR, vient d'y achever la première série de vaccination avec le vaccin R21 contre le paludisme.

2 100 enfants de moins de cinq ans ont ainsi reçu leur quatrième et dernière dose en novembre 2025. C'est une première campagne complète réalisée en Éthiopie et première campagne complétée dans un camp de réfugiés à l'échelle mondiale.

Le vaccin R21 est celui recommandé par l'OMS pour les zones à transmission modérée à élevée du paludisme. « C'est la première fois que le vaccin R21 est entièrement mis en oeuvre en Éthiopie, et l'un des premiers déploiements complets sur le continent africain. C'est aussi la première campagne complète menée dans un camp de réfugiés, partout dans le monde », explique le Dr Winston Mulanda, coordinateur médical de MSF en Éthiopie. « Cela représente une étape importante pour protéger les enfants vivant dans des conditions à très haut risque de paludisme. »

En 2024, la transmission du paludisme dans le camp a atteint son niveau le plus élevé depuis cinq ans. En réponse, MSF a introduit le vaccin R21 en août dernier dans le cadre d'un programme élargi de prévention. Ce programme comprend un traitement préventif intermittent (TPI) chez les nourrissons et les enfants avec un médicament qui aide à prévenir l'infection, des pulvérisations intradomiciliaires dans les 10 079 foyers du camp de Kule et la distribution de moustiquaires imprégnées d'insecticide aux familles.

« La vie dans le camp est difficile, et le paludisme a rendu beaucoup d'enfants malades. J'avais peur de chaque fièvre... Maintenant, mes enfants ont reçu toutes les doses du vaccin, j'ai de l'espoir. Mon enfant de quatre ans est vacciné. Il n'a pas été malade de toute l'année ! Avant, il attrapait le paludisme deux fois par an », témoigne Nyakeache Dhuor, mère de cinq enfants vivant dans le camp de Kule

L'hôpital de Kule a enregistré une baisse de 50% des décès liés au paludisme entre 2024 et 2025. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse significative, mais cette première campagne de vaccination et les autres mesures préventives y ont assurément joué un rôle clé. En septembre 2025, Le Ministère de la Santé éthiopien a approuvé la vaccination contre le paludisme dans certaines zones à forte transmission du woreda de South Omo (91 000 enfants selon l'OMS). Tous ces efforts combinés devraient marquer un tournant dans la lutte contre le paludisme dans le pays.

La campagne de vaccination se poursuivra avec l'administration des trois premières doses à un nouveau groupe d'environ 3 500 enfants. « Le déploiement continu vise à maintenir une couverture vaccinale élevée chez les enfants âgés de cinq mois à cinq ans», précise le Dr Mulanda.

La mortalité liée au paludisme a diminué dans le camp de Kule, mais la situation reste très différente dans les camps environnants où les équipes MSF ont constaté une augmentation du nombre de patients atteints de paludisme. Les coupes dans les financements ont obligé d'autres partenaires de santé à réduire les activités de traitement et de prévention ce qui peut expliquer ces disparités.

En novembre 2025, les admissions pour paludisme dans les centres de santé de MSF ont augmenté de 50 % par rapport à la même période en 2024 et de 70 % par rapport à 2023. Entre janvier et novembre 2025, le paludisme représentait 37 % de toutes les consultations externes à l'hôpital de Kule.

Les équipes MSF restent mobilisées pour soutenir les efforts de prévention et de mise à disposition de traitement complet contre le paludisme dans plusieurs régions d'Éthiopie, avec notamment des campagnes de vaccination, des outils préventifs, des diagnostics rapides, des traitements efficaces en s'appuyant également sur une forte mobilisation communautaire.