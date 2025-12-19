Afrique de l'Ouest: Une dizaine de techniciens sénégalais formés aux systèmes solaires photovoltaïques de la CEDEAO, selon l'ANER

Dakar — L'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER) du Sénégal annonce avoir formé récemment une dizaine de techniciens à l'installation des systèmes solaires photovoltaïques hors-réseau de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest.

La formation dispensée aux techniciens sénégalais fait partie du programme de certification régionale des installations solaires photovoltaïques hors-réseau, mis en œuvre par le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, par le biais de l'ANER, selon un communiqué de ladite agence.

Le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique (ECREEE), créé par la CEDEAO, a contribué à la formation, ajoute la même source.

Le Projet régional d'accès à l'électricité hors-réseau a soutenu techniquement et financièrement cette initiative, affirme le communiqué en citant le directeur général de l'ANER, Diouma Kobor.

"Ce projet de certification, qui a pour but de renforcer la professionnalisation du secteur solaire hors-réseau, de garantir la qualité des installations, de promouvoir la mobilité professionnelle des techniciens au sein de l'espace CEDEAO, et de soutenir la dynamique nationale et régionale, est un levier stratégique pour développer un environnement de main-d'œuvre qualifiée", a dit M. Kobor.

Il ajoute, selon le communiqué, que ce programme "vient à son heure pour donner corps à l'une des missions déclinées par l'ANER dans son nouveau plan stratégique de développement 2025-2029, qui est relative à l'accès à la formation de qualité et au renforcement de capacités des parties prenantes".

Cette formation "illustre l'engagement constant de l'État du Sénégal en faveur d'une transition énergétique structurée, inclusive et durable, dans une dynamique à la fois nationale et régionale", rapporte la même source en citant Mamane Djitté, le directeur de cabinet du ministre sénégalais de l'Énergie, du Pétrole et des Mines.

"Elle s'inscrit dans le cadre du Programme régional de certification des compétences en énergies durables de la CEDEAO, mis en œuvre par l'ECREEE", a expliqué M. Djitté.

Il signale que "cette approche régionale" va de pair avec les "orientations de la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie et des mines" du Sénégal.