Sénégal: CAN 2025 - L'APS lance sa couverture depuis Tanger

Trois journalistes et deux techniciens audiovisuels de l'Agence de presse sénégalaise (APS) sont arrivés jeudi à Tanger, ville située dans le nord du Maroc, pour la couverture de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025 - du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Un long voyage, de Dakar à Tanger. Des contraintes logistiques à certaines étapes. Un accueil chaleureux tout de même, à l'arrivée dans cette ville à la croisée de la Méditerranée et de l'Atlantique.

Dakar dort lorsque les envoyés spéciaux de l'APS mettent le cap sur Tanger. Il est 4 h 20 lorsque le petit groupe quitte la capitale sénégalaise à bord d'un vol d'Air Sénégal. La fatigue - des heures passées à l'aéroport, avant l'embarquement - et l'excitation se lisent en même temps sur les visages.

La CAN se prépare. Et l'APS est au rendez-vous.

Après plusieurs heures de vol, l'avion d'Air Sénégal atterrit à Casablanca, dans l'ouest du Maroc. Le jour s'est levé sur la ville blanche. L'un des symboles de la CAN 2025 : Itri, l'étoile en arabe, le ballon officiel géant de la compétition de football. Les visiteurs en ont plein la vue. Itri est exposé dans l'aéroport de Casablanca. Des voyageurs s'arrêtent pour prendre les premiers clichés d'une aventure tout à ses débuts.

"C'est le bus de votre équipe nationale !"

Très vite, les formalités du séjour de quatre semaines en terre marocaine s'accélèrent. Il faut faire du change : ici, le dirham s'impose. Il faut tout convertir dans la monnaie du Maroc. Des voyageurs s'y attèlent et manquent... le train. Un autre train arrive au bout d'une heure. L'équipe de l'APS embarque enfin dans le TGV Al Boraq. Direction : Tanger. Journalistes et techniciens audiovisuels, comme d'autres voyageurs, sont exténués.

Le train s'ébranle, avale les kilomètres et s'approche de Tanger. Une ville, des promesses et des exigences. La ville du détroit se dévoile dans une fraîcheur matinale. Côtière, carrefour de plusieurs continents, elle impose son rythme.

Il faut se soumettre à une épreuve incontournable : les lourdes valises à soulever. Les trottoirs semblent interminables. Les pas sont lourds à cause de la fatigue.

Après plusieurs minutes d'attente, journalistes et techniciens peuvent s'installer... Pour un bref repos. Malgré la fatigue, l'équipe de l'APS est déjà à pied d'oeuvre. Le bus apprêté pour le transport de l'équipe nationale du Sénégal capte les regards. Immédiatement, les caméras s'allument, des appareils photo crépitent. Le tournage de la bande-annonce de la couverture APS de la CAN démarre.

Au même moment, un homme s'approche, le sourire aux lèvres. "Vous allez payer chacun 5 euros", ordonne-t-il, avant d'éclater de rire et de poursuivre : "Je plaisante. C'est le bus de votre équipe nationale !" "Oui... les Lions arrivent demain", répond un journaliste. "Non, aujourd'hui même", tranche notre interlocuteur avant de s'éloigner, les mains à la bouche, comme pour se protéger des morsures du froid.

"Bienvenue à Tanger"

Rachid, un Tangérois, s'approche à son tour. Dans un français approximatif, avec un remarquable accent espagnol, il étale toute sa joie d'accueillir des journalistes sénégalais à Tanger. Il rassure et souhaite chaleureusement une bonne CAN aux Sénégalais.

Les journalistes et les techniciens audiovisuels se dirigent ensuite vers la gare de Tanger Ville. Un courtier en automobile s'avance spontanément. "Vous êtes des Sénégalais ? Bienvenue à Tanger. Nous sommes tous des Africains. Nous sommes fiers de l'être", dit-il avec chaleur, avant de repartir.

Après quelques minutes d'attente, puis de marchandage d'un tarif de taxi jugé excessif, un accord est conclu. Direction : le centre sportif de Ziyaten, pour le retrait des accréditations de presse.

Le trajet prend les allures d'une promenade. On arrive enfin au bon endroit. Quelques minutes plus tard, les journalistes repartent, les badges de presse en collier. Le soulagement est palpable.

L'équipe audiovisuelle de l'APS poursuit ses prises de vue. Puis, une nouvelle destination dans la tête des journalistes : le Grand Stade de Tanger, où le Sénégal jouera ses matchs de poule. Le reportage se déroule en même temps dans la fatigue et l'enthousiasme. Journalistes et techniciens audiovisuels de l'APS se tiennent prêts à raconter la CAN.