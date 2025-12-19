Sénégal: Près de 1 116 milliards FCFA investis au pays par l'IFC ces 5 dernières années, selon son directeur régional

La Société financière internationale (SFI, IFC en anglais), membre du Groupe de la Banque mondiale, a déclaré, mercredi à Dakar, avoir investi et mobilisé plus de 2 milliards de dollars, soit 1 116 milliards de francs CFA au Sénégal, pendant les 5 dernières années, a déclaré jeudi son directeur régional Olivier Buyoya.

"Au cours des cinq dernières années, [la SFI] a investi et mobilisé près de 2 milliards de dollars au Sénégal", a-t-il soutenu.

M. Buyoya co-animait une conférence de presse à Dakar axée sur les réalisations et les initiatives de la SFI en partenariat avec la Banque mondiale.

Il a ajouté, par ailleurs, avoir noté "une montée en puissance" avec la finalisation de projets en cours qui se chiffrent "à plus de 1,5 millions de dollars, soit 837 millions de FCFA, couvrant notamment les infrastructures, l'énergie, l'industrie, la finance et les partenariats publics-privés".

"Nous allons probablement faire 2 à 3 fois plus au cours des trois prochaines années que ce que nous avons fait au cours des 5 dernières", a assuré M. Buyoya.

La représentante Pays principale pour le Sénégal de la SFI Nouma Dione, a souligné que 252 millions de dollars, soit près de mille cent milliards de FCFA, ont été investis et mobilisés au Sénégal pendant "les six derniers mois".

"A date, nous sommes à 252 millions de dollars d'engagements en 6 mois, dans un contexte que nous comprenons très complexe", a-t-elle déclaré.

Elle a affiché l'intention de la SFI de "faire plus" que ce qu'elle a réalisé pendant cette période.

Nouma Dione a indiqué que la situation économique "difficile du Sénégal" n'a pas entaché le mandat de l'institution de développement de la Banque mondiale axée sur le secteur privé dans les pays émergents "d'attirer l'investissement dans les secteurs stratégiques".

"Nos engagements n'ont pas diminué. [...] Nous faisons ce que nous devons faire, c'est-à-dire être à la pointe de tous les défis et essayer de percer pour que d'autres partenaires puissent venir accompagner dans la mobilisation du capital privé", a-t-elle soutenu.

Les investissements portent sur les secteurs manufacturiers, les télécoms, le secteur financier, à travers divers engagements et souvent avec des instruments assez innovants, a indiqué la responsable des infrastructures et ressources naturelles, Fatoumata Sissoko Sy.

L'agriculture reste, selon la SFI, un secteur "prioritaire" car employant plus de jeunes et plus de femmes.

La société financière internationale se réjouit d'avoir contribué à hauteur de "30 à 40% de l'installation de l'énergie au Sénégal" et du soutien de nombreux secteurs comme la santé, l'agriculture, l'agroalimentaire, entre autres.

L'objectif est "de faire émerger des entreprises capables de créer, de manière durable, de la valeur, des emplois et de l'impact au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, a dit Mme. Dione.

En partenariat avec les organisations patronales, la SFI a mis en place des mécanismes pour identifier et accompagner de nouveaux porteurs de projets.

Dans sa recherche de partenaires, la SFI s'est engagée à diversifier l'origine de ses investissements qui étaient généralement orientés vers le monde occidental en se tournant particulièrement vers la région du Golfe.