Sénégal: La SENELEC entend relever les défis du mix énergétique en synergie avec les acteurs (Directeur)

Dakar — La Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) est "pleinement consciente" des défis liés au développement du secteur énergétique, notamment la diversification du mix énergétique, l'intégration accrue des énergies renouvelables et la modernisation des services, a souligné jeudi à Dakar son directeur général Papa Toby Gaye.

Il présidait la journée dédiée à la SENELEC organisée en marge de la 33e Foire internationale de Dakar tenue autour du thème "Le mix énergétique : moteur de la souveraineté et du développement durable du Sénégal".

Cette journée a pour objectif de permettre à la SENELEC de réaffirmer son engagement pour "une énergie fiable, accessible et durable".

Elle a également pour but de mettre en avant, à travers des panels et démonstrations, la concrétisation de la transition énergétique, de l'innovation et de la digitalisation portées par des équipes engagées.

M. Gaye a souligné que ces défis sont abordés dans une dynamique de collaboration étroite avec l'État, les partenaires institutionnels, le monde académique, le secteur privé et surtout les citoyens.

Selon lui, la mission de la SENELEC est de garantir à tous les Sénégalais et à toutes les Sénégalaises "une énergie de qualité, disponible en quantité suffisante et à moindre coût, afin d'accompagner durablement" le développement économique et social du pays.

Le directeur général de la SENELEC a, par ailleurs, salué l'engagement des partenaires techniques, des équipes internes et des organisateurs de la journée, notamment la direction de la communication et du marketing, ainsi que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, dont "le professionnalisme permet des avancées significatives dans le secteur".

Papa Toby Gaye a invité l'ensemble des acteurs à "poursuivre les efforts collectifs pour bâtir un secteur énergétique souverain, innovant et inclusif, au service du Sénégal d'aujourd'hui et de demain".