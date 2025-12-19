Afrique: Lyvv Cosmétique entre dans le circuit pharmaceutique sénégalais

Le 18 décembre, Mme Victorine Sarr, fondatrice de Lyvv Cosmetics, une entreprise spécialisée dans la fabrication de soins de la peau et de maquillage destinés aux personnes de couleur, a accordé un entretien exclusif à AllAfrica. À cette occasion, elle a annoncé l’entrée officielle de sa marque dans le circuit pharmaceutique sénégalais, prévue le samedi 20 décembre à Dakar.

« Nous commençons avec 12 grandes pharmacies à Dakar, ce qui permet désormais aux consommateurs sénégalais d’acheter des produits Lyvv Cosmétique directement en pharmacie », a déclaré Mme Sarr. Selon elle, ce projet s’inscrit pleinement dans sa vision initiale pour le Sénégal, son pays natal. « Être présent en pharmacie est une véritable reconnaissance de la qualité, de la sécurité et du sérieux de nos produits », a-t-elle souligné.

Une marque africaine à vocation internationale

Née à Dakar, Lyvv Cosmétique a toutefois été pensée dès ses débuts avec une ambition internationale. Aujourd’hui, la marque est présente dans six pays et vient de lancer ses produits sur Amazon aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Un déploiement qui témoigne de la volonté de sa fondatrice de positionner une marque africaine sur la scène mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Titulaire d’un master en management et d’un MBA en marketing de luxe, Victorine Sarr a construit un parcours remarquable au sein de grandes entreprises internationales. Elle a notamment travaillé chez L’Oréal, où elle a acquis une solide expérience de l’industrie cosmétique à l’échelle mondiale. Forte de ce bagage, elle a décidé de quitter son emploi pour se consacrer pleinement à la création et à la gestion de sa propre entreprise, Lyvv Cosmetics.

Soucieuse de renforcer ses compétences entrepreneuriales, elle a également suivi le programme 10 000 Women afin d’approfondir ses connaissances en gestion et en finance. En 2023, elle a participé à la bourse Growth, lui permettant d’acquérir une meilleure compréhension de la finance d’entreprise auprès de professionnels expérimentés.

Le déclic pour créer Lyvv Cosmétique

Lors de cet entretien, Victorine Sarr est revenue sur les motivations qui l’ont conduite à créer Lyvv Cosmétique. « Le déclic ne s’est pas produit en un seul moment, mais s’est construit progressivement, avec un point culminant après mon expérience chez L’Oréal », a-t-elle confié.

Si elle reconnaît que travailler au sein du premier groupe cosmétique mondial a été extrêmement formateur, elle évoque également une certaine frustration. « Je ne me reconnaissais pas totalement dans les produits proposés et je ne trouvais pas de solutions réellement adaptées à ma peau et à des profils comme le mien », a-t-elle expliqué.

Son passage dans l’industrie lui a néanmoins permis d’accéder à une grande quantité de données et d’avoir une vision claire de l’ampleur et du potentiel du marché. « Notre vision est très claire : être une marque africaine, produite en Afrique, mais capable de rayonner à l’échelle mondiale », a-t-elle affirmé. Pour elle, le manque de représentativité et de réponses adaptées constituait une opportunité de « proposer quelque chose de différent, de plus juste ».

Une marque exigeante et tournée vers l’excellence

Victorine Sarr estime également que son expérience au sein de groupes internationaux lui a inculqué « la rigueur, l’importance du détail, de la cohérence et le respect de standards très élevés ».

Aujourd’hui, cette influence se reflète dans tous les aspects de Lyvv Cosmétique, notamment dans son fonctionnement interne, ses processus, son branding et son positionnement. « Nous essayons d’intégrer des codes que l’on retrouve chez des entreprises comme Apple, où chaque détail compte et où rien n’est laissé au hasard. Cette obsession du détail fait partie de notre ADN », a-t-elle précisé.

Une cosmétique naturelle, bio et responsable

Enfin, Lyvv Cosmétique se distingue par un positionnement résolument naturel et certifié biologique. La marque utilise exclusivement des ingrédients d’origine naturelle, sourcés en Afrique et certifiés bio.

Elle maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première au produit fini, avec une fabrication assurée dans son propre laboratoire par des talents africains, en collaboration avec des agriculteurs locaux engagés dans une agriculture durable. Une approche qui s’inscrit dans une logique de responsabilité, de durabilité et d’impact positif.

Autre élément différenciant, la marque revendique une forte dimension inclusive. Ses soins sont adaptés à tous les types de peau grasses, sèches, mixtes, sensibles ou acnéiques et sont unisexes. Ils peuvent également être utilisés par les enfants à partir de 7 ans, traduisant la volonté de Lyvv Cosmétique de proposer des solutions simples, sûres et accessibles, tout en respectant les peaux les plus délicates.

Avec Lyvv Cosmétique, Victorine Sarr ne se contente pas de créer des produits de beauté. En effet, elle affirme une vision, celle d’une cosmétique africaine, responsable et inclusive, capable de séduire le marché mondial tout en restant profondément ancrée dans ses racines.