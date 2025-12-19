Guinée Bissau: Le général Horta N'Tam contrarié par le CNT et des ministres civils ultra - Sissoko Emballo pour saborder la feuille de route de la CEDEAO

Au pouvoir à Bissau, suite au coup d'état renversant le président Umaro Sissoco Embalo, les militaires putschistes se livrent à un véritable jeu de clarification. Le général Horta N'Tam à la tête de la junte a dû surseoir ce mercredi à une déclaration publique télévisée et devant conforter la feuille de route de la CEDEAO pour une transition courte de 3 mois. Horta N'Tam a subi une forte pression de la part des ministres civils et des membres influents du Conseil national de transition acquis à la cause du président déchu Umaro Sissoco Emballo, a appris Confidentiel Afrique. Détails exclusifs

Les tractations sont allées très vite. Un dialogue de sourds entre le haut- commandement militaire de transition et des ministres civils du gouvernement joue les prolongations. Toutefois les militaires, conscients de leurs limites, sont favorables à une transition courte comme le recommande la CEDEAO, glisse à Confidentiel Afrique une source officielle du cabinet du Haut- commandement militaire dirigé par Horta N'Tam. Selon nos informations, il s'apprêtait à faire une déclaration publique télévisée pour décliner la feuille de route de transition.

Coup de théâtre ! Le général Horta N'Tam a dû surseoir à l'annonce, suite à une forte pression de plusieurs ministres civils du gouvernement de transition, présentés comme des ultra- Sissokistes (acquis â la cause du président déchu Umaro Sissoco Emballo). Ces derniers réputés proches du régime renversé ont dissuadé le général Horta N'Tam et président de transition d'abandonner cette décision d'aller vers le sens du respect aux recommandations de la CEDEAO.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Confidentiel Afrique a appris que le Conseil national de transition, une » boîte à lettres » illégitime, mise en place par la junte se réunit depuis ce matin â Bissau pour discuter d'une feuille de route qui serait favorable à un « retour forcé » au pays du président déchu Umaro Sissoco Emballo, exilé il y'a quelques jours au Maroc, en vue de reprendre le processus électoral en lieu et place de reconnaitre la victoire triomphale de l'opposant Fernando DIAS DA COSTA dès le premier tour du double scrutin électoral.

« Ce Conseil illégal va prendre une décision dangereuse pour l'avenir de la Guinée Bissau » confie une source autorisée contactée par Confidentiel Afrique.

L'embarras de Dakar envers les putschistes de Bissau

La position du Sénégal qui n'a pas condamné officiellement le coup d'état en Guinée Bissau mais dit suivre avec intérêt l'évolution des choses risque de booster les partisans de Sissoco de la composante civile de la junte. Ces derniers jours, plusieurs réunions secrètes se sont tenies à Bissau et tout semble que les partisans du président déchu Umaro Sissoco Emballo, autour de la table du gouvernement de transition et du Conseil national de transition (CNT) ont pris le dessus sur les militaires et dictent leur loi.

Beaucoup d'officines diplomatiques craignent que le retour au pays du président déchu Umaro Sissoco Emballo soutenu par le nouveau CNT bascule dans un chaos intenable. Des informations crédibles exclusives parvenues par Confidentiel Afrique renseignent que Sissoco Emballo continue à manoeuvrer hors du pays et à entretenir des relations au sommet de l'appareil militaire et civil gouvernemental. On parle d'un schéma de rapprochement avec l'Alliance des États du Sahel (AES).

Selon nos informations, le Haut- commandement militaire de transition en place à Bissau depuis la double exfiltration du président déchu Umaro Sissoco Emballo s'est délesté de « Tio Bon », Secrétaire d'État aux anciens combattants, qui est en fuite et serait localisé au Portugal depuis des semaines. Tio Bon commandait la marine nationale bissau-guinéenne.