Sénégal: Kaffrine - Vers la construction de nouveaux ouvrages hydrauliques

18 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

 La Sénégalaise de l'eau (SEN'EAU) prévoit de construire un château d'eau et un forage dans la zone du campus de L'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN) à Kaffrine, a appris l'APS de son chef du service exploitation à la direction territoriale de la zone centre, Cheikh Sène.

"A l'avenir, nous envisageons, en collaboration avec la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), de construire un nouveau château d'eau et un forage dans la zone de l'université ,afin de renforcer la production en eau", a-t-il annoncé.

Il s'exprimait au terme d'un forum tenu avec les représentants des populations locales, à la salle de délibération de la mairie de Kaffrine, sous la présidence de l'adjoint au préfet du département éponyme, Boubacar Ba.

Selon lui, l'objectif est de renforcer l'ancrage territorial de la SEN'EAU, avec comme "défis majeurs le maintien du taux de recouvrement estimé à 98 % à Kaffrine, et la correction des problématiques liées au rendement du réseau".

Les populations ont profité de la rencontre pour demander davantage de communication de la part de la SEN'EAU avec sa clientèle pour éviter "certaines incompréhensions".

