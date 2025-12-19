Sénégal: Le maire de Mlomp réclame l'intégration des six communes du Blouf dans le Plan Diomaye pour la Casamance

Mlomp — Le maire de Mlomp, Papis Ansoumana Diémé, a plaidé, jeudi, pour l'intégration des six communes du Blouf (sud) dans le Plan Diomaye pour la Casamance.

Cette initiative présidentielle destinée à la reconstruction des villages affectés par les violences consécutives à l'insurrection armée menée dans le sud du pays ne doit laisser en rade aucune collectivité territoriale de la région de Ziguinchor, selon M. Diémé.

"La crise a impacté toute la Casamance. Même si notre commune n'a pas subi les conséquences des mines, elle a tout de même accueilli des personnes revenues du maquis, qui vivent aujourd'hui parmi nous et doivent bénéficier d'une aide à la réinsertion", a argué le maire de Mlomp.

Il a fait ce plaidoyer à la fin de l'examen du budget de cette municipalité pour l'année prochaine.

"Nous invitons l'État à intégrer pleinement le Blouf dans le Plan Diomaye pour la Casamance", a plaidé le maire à deux jours de l'entame de la tournée économique (20-25 décembre) du président de la République dans les trois régions du sud du pays.

Le Blouf est une partie de la Casamance regroupant aujourd'hui les communes de Mlomp, Kartiack, Thionck-Essyl, Mangagoulack, Balingor et Diégoune.

Des opérations d'envergure

Papis Ansoumana Diémé se réjouit de l'annonce de la tournée économique du chef de l'État en Casamance. Il espère que cette visite va découler une "accélération" de la mise en oeuvre des projets de développement destinés à cette partie du pays.

Séparée du nord du Sénégal par la Gambie, la Casamance est le théâtre de l'un des plus vieux conflits d'Afrique. Des indépendantistes du MFDC y ont pris le maquis après la répression d'une marche par les pouvoirs publics sénégalais, en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette partie du pays, le conflit ne cesse de baisser d'intensité depuis plusieurs années. En 2020, l'armée nationale a mené des opérations d'envergure pour neutraliser les bases rebelles et faciliter le retour des personnes déplacées à leur lieu d'habitation.

Les membres du conseil municipal de Mlomp ont adopté à l'unanimité un budget de 598,2 millions de francs CFA pour l'année prochaine. Ce montant dépasse de 114 millions le budget en cours d'exécution de la mairie.

Un budget de fonctionnement de 286,2 millions de francs CFA est prévu pour la mairie en 2026. Le montant de son budget d'investissement s'élève à 312 millions.

Selon M. Diémé, cette hausse s'explique par l'augmentation des charges de personnel découlant des "orientations présidentielles" relatives à la fonction publique locale, la revalorisation des indemnités dus aux conseillers municipaux et les investissements prévus par la municipalité.

La santé, l'éducation, la prise en compte des préoccupations des jeunes et l'éclairage public sont les priorités de la commune de Mlomp, concernant les investissements, a-t-il dit.

En 2026, la mairie va faire faire des travaux d'adduction d'eau et faire construire un marché communal pour augmenter ses recettes fiscales, a promis Papis Ansoumana Diémé.

La municipalité prévoit de construire une maternité et un logement destiné au personnel médical. Elle envisage aussi de réhabiliter plusieurs postes de santé.