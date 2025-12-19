Sénégal: Les Lions effectuent un galop d'entraînement dans une ambiance festive au stade LSS

Dakar — L'équipe nationale de football a effectué sa dernière séance d'entraînement, bouclant ainsi sa première phase de préparation pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), au Stade Léopold Sédar Senghor, devant des milliers de supporters, a constaté l'APS.

Le Stade Léopold Sédar Senghor a renoué avec l'ambiance des grands soirs. Après plusieurs années de fermeture à cause des chantiers pour sa réhabilitation, l'antre a presque fait le plein, un public nombreux ayant fait le déplacement pour prendre part au dernier galop d'entrainement des Lions en partance pour la CAN.

Dès les premières heures de l'après-midi, les inconditionnels de l'équipe nationale ont pris d'assaut les voies menant au stade réhabilité par la coopération chinoise.

Depuis la réouverture de l'infrastructure sportive, Sadio Mané et ses partenaires n'y ont pas livré de séances d'entraînement ou de matchs.

Les autorités fédérales voulaient offrir une occasion aux supporters une séance ouverte au public et dénommée 'Taggato" (au revoir).

Les chansons populaires pour galvaniser les Lions, les feux d'artifice, les envolées lyriques du DJ au micro central, donnaient à cette séance d'entrainement les allures d'un vrai match officiel à enjeu sportif.

A la fin de la séance, les Lions ont fait un tour dans ce temple du sport sénégalais pour saluer le public dans une ambiance festive.

Les champions d'Afrique 2021 ont été ovationnés pendant une dizaine de minutes.

La sortie des joueurs de Pape Thiaw sur la pelouse a été accompagnée par des salves d'applaudissements.

Durant la durée de la séance, les différents groupes de supporters comme Allez Casa, le 12e Gaïndé, le groupe des supporters de Guédiawaye FC et d'autres supporters anonymes ont entonné des chansons pour galvaniser les Lions.

Les Lions ont entamé leur préparation en perspective de la CAN, lundi, en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

Basés dans la ville de Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané y disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

Ils quittent Dakar, ce vendredi, pour le Maroc, en vue de la Coupe d'Afrique des nations 2025.