Afrique: CAN 2025 - Derniers réglages au Grand Stade de Tanger avant l'entrée en lice du Sénégal

Des dizaines de personnes s'affairent aux derniers réglages au Grand Stade de Tanger, qui doit abriter mardi le match d'ouverture du groupe D de la Coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) 2025 au Maroc, qui oppose le Sénégal au Botswana.

La compétition débutera dimanche à 20h GMT au Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat avec la rencontre inaugurale Maroc - Comores. La Côte d'Ivoire est l'équipe tenante du titre.

Le Grand Stade de Tanger - Ibn Battuta, situé dans le quartier Boukhalef, à l'entrée de la ville blanche, dispose de 72 644 places et sera l'un des sites les plus exposés de cette CAN.

Déjà habitué aux grandes affiches internationales, il accueillera l'intégralité du premier tour du Sénégal (groupe D), champion d'Afrique 2022. Le Sénégal y disputera successivement ses matchs mardi contre le Botswana, le 27 décembre contre la RD Congo et le 30 décembre contre le Bénin.

L'enceinte accueillera également trois matchs à élimination directe particulièrement attendus : le match des huitièmes de finale entre le 1er du groupe D et l'un des troisièmes des groupes B, E ou F, le 3 janvier, un quart de finale le 9 janvier, et une demi-finale le 14 janvier.

Ces rencontres décisives pourraient voir les Lions du Sénégal prolonger leur aventure sur la même pelouse où ils auront disputé toute leur phase de groupes, un avantage rare dans la compétition.

Les coéquipiers du capitaine Kalidou Koulibaly sont attendus vendredi à Tanger. Mercredi, ils ont reçu le drapeau national des mains du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Jeudi, les Lions effectueront un dernier entraînement ouvert au public au stade Léopold Sédar Senghor pour faire leurs adieux aux nombreux supporters venus au stade dans une belle ambiance.

L'ambiance au Grand Stade de Tanger à quelques jours de la CAN

Entièrement rénové et inauguré le 14 novembre 2025 lors du match amical entre la sélection nationale marocaine et celle du Mozambique (1-0), le Grand Stade de Tanger répond désormais aux normes mondiales établies par la FIFA et est prêt à accueillir de nouveau de grandes rencontres internationales, comme la CAN 2025.

Quelques réglages restent cependant nécessaires pour finaliser la préparation.

Autour du stade, les forces de l'ordre sont positionnées, semblant tester les mesures de sécurité. À quelques pas, des agents en uniforme vert et orange fluo s'affairent à nettoyer le sol, tandis que les drapeaux des pays participants flottent fièrement à leurs côtés, celui du Sénégal, à côté de celui de la Tunisie, étant particulièrement visible.

À l'entrée du stade, seuls quelques travaux subsistent, un tracteur s'active pour les derniers aménagements sur le parvis, tandis qu'une grue installe les derniers éléments sur la façade.

Les équipes de la société nationale de radiodiffusion et de télévision, avec leur régie vidéo mobile, cameras, casques audio, s'affairent d'arrache-pied pour préparer la diffusion des matchs.

Le Grand Stade de Tanger fait partie des neuf sites retenus pour abriter les rencontres de la CAN 2025. Les autres matchs se joueront au Stade annexe olympique, au Complexe Moulay El Hassan, au Stade El Barid à Rabat, au Stade Mohammed V de Casablanca, au Complexe Sportif de Fès et au Grand Stade de Marrakech.

Près de 1 050 volontaires recrutés à Tanger

À cinq jours de l'entrée en lice des Lions du Sénégal contre les Zèbres du Botswana, les volontaires recrutés par le Comité local d'organisation s'affairent autour des derniers réglages pour une belle organisation de l'événement.

"Au total, 7 500 volontaires ont été recrutés, dont 1 050 pour la ville de Tanger. Ils sont de tout âge et viennent du Sénégal, de Madagascar, du Maroc, d'Italie et d'Espagne. Nous sommes à 90 % prêts. Les volontaires sont en train de récupérer leurs badges", a déclaré Ilias Raj, responsable des volontaires.

Selon lui, ses équipes sont dans la semaine de préparation, et ceux qui auront la charge de soulever les drapeaux lors des matchs effectueront leur entraînement dès demain, vendredi, pour préparer la première rencontre.