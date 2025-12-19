Sénégal: Regularisation des prix - Le Gouvernement réaffirme sa politique sociale

À l'occasion du Conseil national de la Consommation, le Ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a souligné l'importance de mesures visant à alléger le coût de la vie des ménages et à soutenir la production locale. Il a notamment évoqué la réduction prochaine du prix du riz brisé ordinaire.

Le Conseil national de la Consommation s'est tenu, ce jeudi 18 décembre ,sous la présidence du Ministre de l'Industrie et du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, en présence des principaux acteurs économiques et représentants des consommateurs. Cette instance consultative joue un rôle crucial dans l'orientation des politiques publiques relatives aux prix, à la distribution et à la consommation.

Dans son allocution, le ministre a rappelé l'engagement du gouvernement à protéger les ménages face à l'inflation et à renforcer le rôle social de l'État. « Après la récente baisse des prix des carburants intervenue le 6 décembre 2025, nous nous réunissons aujourd'hui pour débattre de la décision gouvernementale relative à la réduction du prix du riz brisé ordinaire. Cette démarche illustre le rôle social renforcé de l'État chaque fois que l'évolution favorable des marchés internationaux le permet », a-t-il déclaré.

Dr Diop a souligné que les efforts gouvernementaux ont déjà permis de réduire le coût de plusieurs produits de première nécessité, grâce à des mesures fiscales, subventionnelles et réglementaires, dont le coût total est évalué à 53,7 milliards de francs CFA. Il a également insisté sur la vision à long terme du Sénégal, fondée sur la souveraineté nationale, l'amélioration du bien-être des populations et la transformation systémique de l'économie dans le cadre de la stratégie Sénégal 2050.

Le ministre a enfin appelé à une mobilisation collective des acteurs économiques et partenaires sociaux pour traduire cette vision en actions concrètes et garantir une croissance inclusive et durable.