Afrique: Coupe d'Afrique des Nations - L'Égypte et le Cameroun en chefs de file d'un palmarès historique

À quelques jours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui débutera le 21 décembre prochain sur le sol marocain, l'histoire de la compétition rappelle la domination de quelques nations majeures du continent. Depuis la première édition disputée en 1957 au Soudan, le trophée continental a été soulevé par quinze pays différents. Toutefois, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest se taillent la part du lion.

L'Égypte trône seule au sommet de ce palmarès avec sept titres de champion d'Afrique. Les Pharaons ont marqué l'histoire du tournoi par leur régularité, s'imposant lors des deux premières éditions en 1957 et 1959, avant de confirmer leur hégémonie en 1986 et en 1998. La sélection égyptienne a surtout frappé les esprits au début des années 2000 en réalisant un triplé inédit et toujours inégalé, avec trois sacres consécutifs en 2006, 2008 et 2010.

Juste derrière, le Cameroun s'impose comme la deuxième puissance du continent. Les Lions indomptables comptent cinq trophées à leur actif. Leurs succès s'étendent de la décennie 1980, avec des victoires en 1984 et 1988, à leur dernier sacre en 2017, en passant par un doublé réalisé en 2000 et 2002.

Le Ghana complète le podium historique avec quatre étoiles. Bien que les Black Stars n'aient plus remporté la compétition depuis 1982, leur domination lors des premières décennies reste inscrite dans les annales, avec des victoires en 1963, 1965, 1978 et 1982.

Deux nations se partagent la suite du classement avec trois titres chacune. Le Nigeria, sacré en 1980, 1994 et 2013, affiche une régularité impressionnante au plus haut niveau. Il est rejoint par la Côte d'Ivoire, qui a ajouté une troisième étoile à son maillot en février 2024 lors de l'édition 2023. Les Éléphants, également vainqueurs en 1992 et 2015, se présenteront au Maroc avec le statut de tenants du titre.

Dans le groupe des doubles vainqueurs figurent l'Algérie et la République démocratique du Congo. Les Fennecs ont remporté leurs titres à domicile en 1990, puis en Égypte en 2019. De son côté, la sélection congolaise a connu ses heures de gloire sous l'appellation Congo-Kinshasa en 1968, puis sous celle du Zaïre en 1974.

Enfin, huit nations ferment la marche avec un unique trophée à ce jour. Le Maroc, pays organisateur de cette édition 2025, attend un deuxième sacre depuis sa victoire en 1976. Le Sénégal, vainqueur pour la première fois en 2021, fait partie de ce cercle, aux côtés de la Tunisie (2004), de la Zambie (2012), de l'Afrique du Sud (1996), ainsi que de vainqueurs plus anciens comme le Congo (1972), le Soudan (1970) et l'Éthiopie (1962).