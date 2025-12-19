Sénégal: BRVM - Forte baisse de près de 138 milliards de la capitalisation du marché des actions ce jeudi 18 décembre 2025.

Au terme de la séance de cotation de ce jeudi 18 décembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte baisse de près de 137,794 milliards FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 13 349,140milliards de FCFA la veille à 13 211,346 milliards FCFA ce jeudi 18 décembre 2025. A l'origine de cette baisse, il y a celle de l'indice BRVM Composite a cédé 1,03% à 342,66 points contre 346,23 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi fortement régressé de 1,09% à 163,84 points contre 165,64 points la précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige a cédé 1,08% à 140,51 points contre 142,04 points la veille.

Au niveau des indices sectoriels nouveaux, quatre sur les sept indices sont en baisse avec un important repli de 2,16% pour l'indice BRVM-Télécommunications.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une augmentation de 1,654 milliard, avec une réalisation de 11 413,476 milliards FCFA contre 11 411,822 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions dépasse largement la barre du milliard de FCFA, en passant de 705,309 millions FCFA la veille à 2,471 milliards de FCFA ce jeudi 18 décembre 2025 .

La tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée pour la troisième journée consécutive par ERIUM ex Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 1 435 FCFA) suivi respectivement par les titres Sicor Côte d'Ivoire (plus 3,85% à 3 640 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 3,21% à 1 445 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 2,76% à 1 490 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 2,04% à 2 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 4,26% à 900 FCFA), ORANGE Côte d'Ivoire (moins 4,03% à 14 300 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,48% à 11 500 FCFA), BOA Côte d'Ivoire (moins 2,30% à 7 000 FCFA) et BICI Côte d'Ivoire (moins 1,64% à 19 500 FCFA).