Afrique de l'Ouest: Bourse régionale des valeurs mobilières - L'institution célèbre 29 ans au service du développement du marché financier de l'Uemoa

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) célèbre le jeudi 18 décembre 2025, le 29e anniversaire de sa création, intervenue le 18 décembre 1996, marquant près de trois décennies d'engagement au service du financement des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Institution financière régionale unique en son genre, renseigne un communiqué de presse, la Brvm s'est progressivement imposée comme un acteur clé de la mobilisation de l'épargne, du financement des États et des entreprises, et de la promotion de l'intégration économique et financière au sein de l'espace Uemoa. Son modèle de bourse régionale commune demeure une référence en Afrique et au-delà.

«Depuis 29 ans, la Brvm oeuvre pour le développement d'un marché financier moderne, transparent et accessible, contribuant activement à la croissance économique, à la création de valeur et à l'attractivité des économies de la région auprès des investisseurs locaux et internationaux », lit-on dans le document. À l'occasion de cet anniversaire, la Brvm réaffirme sa volonté de poursuivre les réformes engagées, de renforcer l'innovation financière, d'accélérer la digitalisation du marché et d'accompagner les acteurs économiques dans leurs stratégies de financement durable. La Brvm adresse ses sincères remerciements aux États membres de l'Uemoa, aux autorités de tutelle et de régulation, aux sociétés cotées, aux intervenants du marché, ainsi qu'à l'ensemble des investisseurs pour leur confiance et leur contribution constante au dynamisme du marché financier régional.

En célébrant ses 29 ans d'existence, la Brvm se projette avec ambition vers l'avenir, déterminée à consolider son rôle de moteur de croissance, d'intégration financière et de prospérité partagée au bénéfice des populations de l'Uemoa.

Créée le 18 décembre 1996, la Brvm est une institution financière qui organise le marché financier des huit pays de l'Uemoa. Elle a pour mission de contribuer au financement durable des économies de la région et au renforcement de l'intégration financière en Afrique de l'Ouest.